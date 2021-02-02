人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

成都黑科技2020年榜单出炉 智慧交通企业智元汇位列榜一

张彬
2021年02月02日11:19 | 来源：经济参考网
小字号

　　 1月21日，雨前顾问发布了2020年成都54家黑科技企业榜单，从估值、赛道、研发实力、品牌价值等多维度筛选出2020年最具代表性的成都硬核科技势力版图。在近年来国家不断加重投资力度的新基建领域，从事智慧交通科技创新与应用的企业成都智元汇信息技术股份有限公司在泛智能技术企业榜单中排名第一。

　　 智元汇信息技术，因近年来在与民生息息相关的智慧交通领域表现优异，已越来越频繁出现在公众视野。2018年以来，该公司先后助力开通了西安、郑州地铁全线网扫码过闸、刷脸过闸，成都地铁全线网扫码过闸，哈尔滨地铁全线网“戴口罩刷脸过闸”。值得注意的是，国内首例地铁全线网扫码过闸、首例全线网刷脸过闸、首例全线网“无接触式戴口罩刷脸过闸”均由该公司研发实施。

　　 该公司早在2010年成立时，便已经推出自主研发制造的All able交互式智能自助信息服务终端，免费向乘客及地铁站务提供站点查询等智能信息服务、公交卡充值等便民生活服务、周边优惠券打印等定制化商业服务，在智能手机还未盛行于市的时代，融合多媒体交互技术，使用信息化的手段，很大程度上促进了地铁运营与出行的初代智能化。

　　 以技术起家的智元汇公司，同时也兼具商业思维，瞄准了“人”的需求。2016年，在移动互联网、新一代信息技术的猛烈冲击下，地铁场景里“人”的需求变得更为尖锐、多维、复杂。智元汇公司率先实施并大范围应用、迭代扫码/刷脸移动支付过闸乘车系统，满足了出入站环节的无感通行需求。2019年，智元汇公开中标国内首例支撑客运全流程管理的NCCC客运服务管理平台项目，2020年中标国内首例基于智能图像识别、智能视频分析、系统数字化与安检业务重构的“智慧安检”系统，则分别实现了构建地铁数据大脑、地铁智慧安检的改造。从结果来看，智元汇公司早已瞄准地铁出行与运营的各个关键环节，以新技术融合创新思维，将身处其中的“人”的新需求逐个击破。另外，智元汇公司还正在无人车站、无闸机通行、智慧车站、城市大交通数据大脑、成渝双城交通二维码互联互通等方面着重发力。

　　

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
　　人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
财政部：2020年国企营业总收入同比增长2.1%
　　人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部