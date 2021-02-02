张彬

1月21日，雨前顾问发布了2020年成都54家黑科技企业榜单，从估值、赛道、研发实力、品牌价值等多维度筛选出2020年最具代表性的成都硬核科技势力版图。在近年来国家不断加重投资力度的新基建领域，从事智慧交通科技创新与应用的企业成都智元汇信息技术股份有限公司在泛智能技术企业榜单中排名第一。

智元汇信息技术，因近年来在与民生息息相关的智慧交通领域表现优异，已越来越频繁出现在公众视野。2018年以来，该公司先后助力开通了西安、郑州地铁全线网扫码过闸、刷脸过闸，成都地铁全线网扫码过闸，哈尔滨地铁全线网“戴口罩刷脸过闸”。值得注意的是，国内首例地铁全线网扫码过闸、首例全线网刷脸过闸、首例全线网“无接触式戴口罩刷脸过闸”均由该公司研发实施。

该公司早在2010年成立时，便已经推出自主研发制造的All able交互式智能自助信息服务终端，免费向乘客及地铁站务提供站点查询等智能信息服务、公交卡充值等便民生活服务、周边优惠券打印等定制化商业服务，在智能手机还未盛行于市的时代，融合多媒体交互技术，使用信息化的手段，很大程度上促进了地铁运营与出行的初代智能化。

以技术起家的智元汇公司，同时也兼具商业思维，瞄准了“人”的需求。2016年，在移动互联网、新一代信息技术的猛烈冲击下，地铁场景里“人”的需求变得更为尖锐、多维、复杂。智元汇公司率先实施并大范围应用、迭代扫码/刷脸移动支付过闸乘车系统，满足了出入站环节的无感通行需求。2019年，智元汇公开中标国内首例支撑客运全流程管理的NCCC客运服务管理平台项目，2020年中标国内首例基于智能图像识别、智能视频分析、系统数字化与安检业务重构的“智慧安检”系统，则分别实现了构建地铁数据大脑、地铁智慧安检的改造。从结果来看，智元汇公司早已瞄准地铁出行与运营的各个关键环节，以新技术融合创新思维，将身处其中的“人”的新需求逐个击破。另外，智元汇公司还正在无人车站、无闸机通行、智慧车站、城市大交通数据大脑、成渝双城交通二维码互联互通等方面着重发力。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)