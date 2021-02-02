人民网北京2月2日电 （记者杜燕飞）为助力影视剧创作提质增效，近日，由中国电影家协会指导，中国电影家协会编剧教育工作委员会、北京电影学院中国电影编剧研究院联合撰写的《2019-2020年度网络文学IP影视剧改编潜力评估报告》（以下简称《报告》）在京发布。《报告》显示，2018年、2019年的309个热播影视剧中，来自网络文学改编的有65个，占比约21%。

作为网络视听产业的重要组成部分，网络文学IP的影视剧改编在成为数字文化产业重要IP源头的同时，也关系着数字文化产业的良性发展。在国内网络文学IP影视剧改编大潮中，市场上既涌现了获得市场与口碑双重认可的优质作品，也出现了许多急功近利、粗制滥造的作品。

《报告》认为网络文学往往“个体激励”“人物”“情节”突出，具有改编为优质影视剧的可能性。基于这些要素和用户评论大数据分析，《报告》还对近百部网络文学IP的改编潜力进行了评价。

“影视剧是网络文学IP价值的放大器，但其本身也是高成本、高风险的一个艺术创作门类。”中国电影编剧研究院副院长、《报告》课题组负责人孟中表示，“为此我们尝试建立以社会价值、艺术品质为主的指标体系，基于大数据、用户评论结果进行量化计算分析，探索网络文学IP改编过程中的关键要素、网络文学IP与其改编影视作品之间的关系等重要问题，从而利用科学的方式评估网络文学IP影视改编的潜力。”

孟中强调，这样既可以助力影视行业决策、降低试错成本，也可以促进创作更多社会效益与经济效益相统一的改编作品。

《报告》以100余部网络文学及其改编影视剧的4100多万条用户评论作为研究对象，数据分析显示：在主管部门的积极引导下，网络文学进行影视化改编后，使网文IP在社会价值和艺术品质与体验方面都得到了较大提升。

通过追溯优质改编作品的用户评论，《报告》分析认为：一个IP的网络文学形态如果在“个体激励”“人物”“情节”三个指标上能够获得用户更高的认同和关注，其改编为影视剧获得成功的可能性也就更高。

《报告》进一步指出，从网络文学的“强主角”特点看，能否成功塑造关键人物，并表现出对个体的正向激励作用，是决定一部网络文学作品成败的关键因素，也是影视剧制作的成功的重要基础之一。

《报告》还对2019至2020年的近百个网文IP的改编潜力进行了评价，《诡秘之主》等46个IP得到《报告》的推荐。从评分情况看，46部网络文学作品形成头部集团，并呈现出团状聚集，形成三档阶梯。

孟中表示，随着中国数字文化产业的高质量发展，网络文学有望进一步成为整个产业在故事创意层面最活跃、最集中的领域。因此，如何创作和发现更好的网络文学作品，如何促进网络文学IP向其他文化形式的改编和转化，以助力IP增值，同时通过IP放大器提升数字文化产业的整体活力，正在获得主流艺术研究视野的更多关注。

“本报告只是很初步的探索性研究，未来，期待更多的创新研究方式和研究手段进入网络文学IP影视剧改编的相关探讨，更好促进网络文学、影视产业的高质量协调发展，在发展现代文化产业方面探索出属于中国的数字文化生产模式。”孟中说。

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