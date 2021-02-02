“2021年全球品牌价值500强”榜单发布 碧桂园连续五年入选
2021年02月02日15:20 | 来源：人民网-财经频道
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近日，英国品牌价值咨询公司Brand Finance发布“2021年全球品牌价值500强”榜单，碧桂园集团排名自2017年以来实现“五连跳”，升至第87位，首次跻身前100位。据悉，该榜单主要对品牌资产、企业营业收入等指标进行综合考量。
报告显示，2020年中国品牌价值总和达1.4万亿美元，约占全球品牌价值的20%，位列世界前三，展现中国企业日益强大的品牌影响力。其中，碧桂园的品牌总价值为194.90亿美元，年增长率13.8%。
一直以来，碧桂园持续稳健经营，实现高质量发展。2020年，碧桂园连续四年入选《财富》世界500强榜单，位列147名居全球房地产行业首位；进入《福布斯》全球上市公司2000强榜单，排名实现连续11年提升，位列第111名。
据了解，2020年碧桂园集团及联营合营企业销售业绩累计实现权益销售金额达5706.6亿元，同比增长3.34%。据第三方数据显示，碧桂园全口径销售额继续稳居行业第一。
此外，2021年，碧桂园连续第三年将“全竞提升”作为年度主题，将进入聚焦深耕、提质增效、全竞提升的发展新阶段。（许维娜）
(责编：许维娜、毕磊)
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