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万达电影发布公告 市场占有率逆市增长

2021年02月02日15:22 | 来源：人民网-财经频道
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1月29日晚，万达电影发布2020年业绩预告。2020年全年，万达电影共录得营收59—67亿；因计提商誉及资产减值准备40-45亿，最终导致归属于上市公司股东的净利润亏损预计超过60亿。据介绍，但万达电影仍在影院规模、市场占有率方面实现逆市增长。

公告指出，2020年，因受疫情影响，公司下属600余家国内影院停摆近半年时间。因此公司整体营业收入较去年同期大幅下滑，而影院折旧、租金、员工薪酬、财务费用等固定成本较高，导致公司2020年经营业绩出现较大亏损。

不过，公告同时指出，院线全面复工复产后，通过一系列积极措施，万达电影在三四季度取得了较好的业绩。对比发现，第四季度预计实现营收规模为27-35亿元，较第三季度环比增长近三倍，基本恢复至2018年和2019年第四季度的营收水平。另外，统计数据显示，四季度自营影院市场占有率达到15.1%，较上年同期明显提升。

此前，万达集团公布万达电影业绩显示，2020年，万达电影全国票房市场占有率达15.4%，比2019年提升1.2个百分点，是疫情影响下整个影视板块市占率提升份额最大的公司，更创下万达电影2015年上市后市场占有率的历史新高。

2020年，万达电影全年新开业影院64家，并首度放开特许加盟，逆势扩张。截止2020年12月31日，全年共通过开放特许经营加盟新签约影院310家。万达电影表示，“轻重并举将进一步提升市场份额”。多家机构给出预测，2021年万达电影市占率有望升至17%，远期有望达到20%。

万达电影公告还显示，预计归属于上市公司股东的净利润巨额亏损，主要系公司拟计提40-45亿商誉及资产减值准备所致。随着2020年万达电影再一次计提巨额商誉减值，未来商誉风险对万达电影业绩的影响就将微乎其微。而扣除减值影响，万达电影全年实际经营性净利润亏损21.5-24.5亿元。这意味着第四季度亏损已继续收窄至1.5-4.5亿元，较前三季度的6亿元、9.7亿元和4.49亿元亏损额大幅减亏，基本扭转前期的亏损局面，走出业绩低谷。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)

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