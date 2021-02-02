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苏宁易购发布2020年业绩预告：营收预计超2500亿元

2021年02月02日15:23 | 来源：人民网-财经频道
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　　1月29日晚，苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“苏宁易购”）发布2020年度业绩预告，实现营业收入2575.62亿元至2595.62亿元。其中，云网万店平台商品销售规模同比增长33.61%，自营商品销售规模同比增长45.28%。

　　公告显示，2020年苏宁易购进行了一系列降本增效和业务聚焦的工作安排。除物流和云网万店以外，线下业务2020年受疫情影响较大，随着店面进一步优化调整逐步到位以及市场回暖，预计销售和利润都将逐步回升。

　　苏宁易购还公告称，公司进一步明确物流的发展战略，聚焦为苏宁易购平台的供应商和商户提供仓配一体化业务，提升用户服务体验。对于天天快递承接的低价值、高亏损的外部业务单量计划进行快速调整。值得注意的是，就在一个月前，苏宁刚刚对外提出了聚焦零售主业的发展要求，砍掉或调整低价值的亏损业务首当其冲，像PP体育以及旗下的足球俱乐部都在加速调整中。

　　另外，苏宁易购同时发布公告称，拟使用最高10亿元自有资金回购股份，用于员工持股或股权激励。员工持股计划的对象涵盖部分董事、高级管理人员，公司零售、物流业务体系的中高层人员及业务骨干，技术开发体系核心技术人员，职能管理体系的中高层人员以及公司认为对经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，总人数不超过5500人。（牛广文）

(责编：毕磊、乔雪峰)

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