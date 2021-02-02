钱红，中国泳坛90年代“五朵金花”成员之一，共获得过51个世界冠军，曾夺取第25届奥运会女子100米蝶泳金牌。如今，距离钱红退役已经过去20多年，钱红的身份也越来越多：奥运冠军、游泳培训先行者、创业达人……今年，钱红担任校长的中学即将建成开学，她又会迎来新的转变。“其实一路走来，我的理念和想法从来没变过，那就是真诚地做事，不断地学习，用我自己不断从中汲取力量并受益终身的体育精神影响更多的人，”钱红接受《经济参考报》记者专访时说。

退役后希望走出自己的路

“高水平运动员退役以后从事什么工作，这是一个很难的选择。我身边有成功转型成为商人的，有成为官员的，当然更多可能是当教练、老师的，我想试试我能走出一条什么样的路。”接受记者专访时，钱红身着写有“中国”字样的亮红色上衣，似乎还能看出当年为国“征战”的游泳运动员的影子；但是言谈举止间的干练和沉稳，显示着她退役20余年来的积淀和成长。

在钱红看来，自己退役后的创业经历、公益事业都围绕着游泳，可以说一路都见证并经历着中国体育产业的蓬勃发展。

“96年我办了一个钱红保定游泳学校，这应该是中国当时第一个股份制体校。”钱红笑称，自己一直都是勇于争先、愿意“开路”的人。“当时想法比较简单，想让更多的人有机会接触游泳运动，”钱红说。出于对钱红专业水平的认可，朋友们帮助她筹措资金，让游泳学校顺利落成。而保定深厚的游泳基础也让该学校聚集了众多经验丰富的游泳教练，每年可以培训学员约2000人。但是，以个人名义去申报创办游泳学校遇到的困难也可想而知。为了给这所露天的游泳学校加一个屋顶，她甚至拿出了自己夺得的1991年世锦赛金牌去拍卖。

随着游泳产业进入快速发展的阶段，钱红的“游泳梦”也随之越做越大。1999年,钱红在北京西单开办了以她自己名字命名的游泳俱乐部。2001年，她又成立了北京钱红游泳俱乐部有限公司。钱红告诉记者，最多的时候自己在北京有25家游泳馆，“赶上了整个市场发展的快车，当时我就觉得只要踏实付出，就一定有回报。”

数次转型 致力推广游泳

然而，2006年，钱红却做出了一个决定：退出手中所有游泳馆。做出这一转变的契机，是钱红在2006年成为了世界卫生组织减溺（减少溺水事故）形象大使。“看到每年因为溺水事故死亡的青少年有这么多，我很震惊，也很痛心，回来我们就想办法，我作为一个专业游泳运动员，应该用什么方办法帮助解决这个问题？”在钱红看来，培养救生员、加强水域防护围栏等固然非常必要，但是同时也要教会孩子们基本的游泳知识和安全技能，才能在“万一”之时避免危险。

“自己和团队多年来致力于青少年游泳的培训工作，有着非常丰富的经验和方法，在我的俱乐部中也经过很多年的实践，所以就开始希望走进学校，能用这些经验方法令青少年得到规范化的培训和指导。”决定做这件事以后，钱红就一所一所和学校去谈，希望他们能够让孩子学游泳。钱红告诉记者，游泳馆一般上下午都比较空闲，这个和孩子们体育课的时间是重合的，可以利用这一资源，借助体育课的时间给学生普及游泳。有了几次成功的合作后，钱红在2008年前后启动了“钱红青少年游泳锻炼计划”。2016年开始，钱红创办了体育文化和体育科技公司，在全国多个县级地区普及游泳运动。

随着钱红在游泳培训的路上越走越远，她再次萌生了转型的想法。

培养有活力、有追求的学生

“2000年的时候，我怀孕了，一位我很敬重的领导前辈送我一幅字，‘做青年人的榜样！’”钱红说，这句话一直激励着自己。“可能他一方面也是想表达要我做孩子的榜样，但是这也让我思考，我还能带给青年人什么？”在钱红看来，体育带给自己的实在太多。“冠军和游泳带给我的，除了自我管理能力和良好的习惯，更重要的是精神方面的力量，一种强烈的信念和追求。”说这些的时候，钱红表情非常认真。“以前更多是传播技能，未来我希望可以把运动和冠军的精神融入到对青少年的教育中。通过和孩子们多年的接触，和许多非常优秀的老师、学校的合作和交流，我觉得时机也成熟了。”2020年，钱红受聘成为河北明大高级中学的校长。

钱红介绍，河北明大高级中学位于古城保定清苑区，将于2021年5月完成校园基础设施的建设，9月正式开学。“今年拟招1500人，同时开设体育和艺术特长班以满足不同学生学习及升学需求，”钱红告诉记者，学校将从北京引进优质的教育资源，同时与名校合作，借鉴其办学理念和管理模式。

对于游泳教学，钱红有丰富的经验；这些教学经历也让她对教育有独到的见解。“现在很多孩子学习就是在书桌前长坐不起。在成长最关键的那几年，对自我价值的发掘和实现是很少的。就像游泳的时候打几次腿一样，其实不管做什么事都需要节奏感，需要找到自己的节奏。我希望学校培养出的学生有活力、有追求、有特长，同时有较强的学习能力和综合素质。”谈起自己未来的全新身份，钱红有些激动。从多年的运动员生涯退役后走来，钱红在创业尝试、公益追求、执教经历，到如今更为远大的理想中，都一如既往地保持坚定和自信，“只要认准了，我一定会坚持去做好”。（记者 黄可欣 北京报道）

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