支付宝集五福活动开启 首次为小商家增设发发卡
2021年02月02日17:33 | 来源：人民网-财经频道
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2月1日凌晨，支付宝官方在微博上宣布，今年的集五福活动正式上线。据悉，本次牛年集五福活动会从2月1日0点开始，开奖时间则定在2月11日除夕。集五福活动已经举办了六年，而今年，除了敬业福、和谐福等，还增加了一种特殊彩蛋卡——“发发卡”。
支付宝五福团队表示，这一特殊的彩蛋卡，是与网商银行一起合作推出，专供小商家群体，只有使用收钱码的小商家们才有机会获得。
据了解，发发卡可以即时开奖，五福福气大使薇娅应网商银行邀请，录制了支付宝到账语音，为小店主加油送福，获得发发卡的小店主都能使用薇娅版到账语音了。这当中，还会随机产生10万名幸运商家，获得搭载这一语音功能的智能音箱，用于生意到账播报。
网商银行相关负责人表示，“过去的一年，小商家经历疫情，尤其不容易，希望这份声音礼物可以在新的一年陪伴他们，让他们牛年生意更红火。”（牛广文）
(责编：毕磊、夏晓伦)
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