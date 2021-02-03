本报记者 邱海峰

1月12日，福建省福清市的福耀玻璃集团汽车玻璃生产车间里，机械手在生产线上作业。

新华社记者 姜克红摄

1月18日，大批国内企业生产的机械集结在江苏连云港港东方公司码头等待装船外运。

王 春摄（人民视觉）

近期，各地陆续发布经济数据，截至1月底，31个省（区、市）地区生产总值均已出炉。数据显示，2020年，30个省（区、市）GDP实现了正增长，其中西藏增速最高，达到7.8%；19个省（区、市）GDP规模超2万亿元，排名前两位的广东、江苏两省GDP规模分别突破11万亿元、10万亿元关口。相关人士指出，各省份经济的强劲表现凸显了中国经济的韧性和活力，未来省域间的竞争与合作有望推动各地经济实现更好发展，为中国经济高质量发展注入更强劲的动力。

粤苏跻身“10万亿俱乐部”

继续领跑！2020年，广东省经济总量首次突破11万亿元，达到110760.94亿元，连续32年居全国首位。这一规模意味着，广东在超越澳大利亚、西班牙经济总量之后，进一步超越韩国，在“富可敌国”的道路上又迈出一步。

紧随广东之后，江苏省GDP规模在2020年也实现了新突破，达到102719亿元，与广东省一起成为目前两个跻身“10万亿俱乐部”的省份。在此之前，江苏省GDP分别于2017年、2018年突破了8万亿元、9万亿元关口。

分区域来看，东部地区10个省（市）GDP总量超过50万亿元；在全国排名前五的省份中，东部地区有4个省入围，除了广东、江苏，还有山东、浙江。此外，中部地区6个省GDP总量超20万亿元，与西部地区12个省（区、市）经济总量相近，东北三省GDP总量超过5万亿元。

增速方面，除湖北省外，30个省（区、市）GDP实现了正增长，其中有20个省份GDP增速超过全国GDP增速。增速排名前十的省份中，有9个位于中西部地区，分别为西藏、贵州、云南、安徽、重庆、甘肃、宁夏、四川和湖南。

“尽管受到新冠肺炎疫情冲击，去年各省经济还是保持了不错的增势，特别是中西部地区在一系列政策措施支持下以及充分把握共建‘一带一路’机遇，经济发展潜力得到进一步释放。”植信投资首席经济学家兼研究院院长连平在接受本报记者采访时说。

“高质量”成为多地发展关键词

不仅在GDP规模上实现突破，各地在经济发展质量提升方面也有不俗表现。

2020年，海南省GDP为5532.39亿元，比上年增长3.5%。其中，海南以旅游业、现代服务业为主的现代产业体系加快构建，产业规模持续扩大，服务业对经济增长的贡献率达95.8%。海南省统计局副局长王瑜表示，海南产业发展新动能持续蓄积，特别是以新兴服务业为主的其他营利性服务业和批发零售业增速均接近20%，合计直接拉动GDP增长3.6个百分点；信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业等新兴服务业快速增长，两行业拉动GDP增长1.6个百分点。

浙江日前发布的数据显示，2020年，全省数字经济核心产业增加值比上年增长13%，比GDP增速高9.4个百分点，新产业为经济发展持续注入澎湃动能。“十三五”期间，浙江全省研发经费支出占生产总值比重从2.3%提高到2.8%，高新技术产业增加值占规上工业比重从37.2%提高到59.6%，发展动能和质量显著提升。

此外，2020年重庆“芯屏器核网”智能产业产值同比增长12.8%，新建开通5G基站3.9万个；贵州绿色经济产业加快发展，生态利用型产业、循环高效型产业、低碳清洁型和环境友好型产业占GDP比重达42%；广西电子及通信设备、医疗仪器设备及仪器仪表增加值同比分别增长13.2%、8.5%……

纷纷上调今年GDP增速目标

今年怎么干？近期，全国多地召开地方两会，在总结去年成绩的基础上，明确了2021年的经济发展方向。

GDP方面，不少省份较去年上调了2021年经济增速目标，总体在6%以上。其中，GDP增长目标设定较高的省份主要集中在中西部地区，比如湖北为10%以上，西藏9%以上，云南8%以上，贵州、江西、山西、安徽在8%左右，广西7.5%以上，湖南、河南7%以上。

湖北省省长王晓东指出，增长10%是底线要求，尽最大努力去争取更好结果。去年湖北省经济严重受创，今年要全力回归正常，不仅要把损失的部分补回来，还要力争把应有的增长追回来。

“总的来看，各省份上调经济增速目标符合实际。一方面，去年各地经济都一定程度上受到了疫情影响，考虑到低基数效应，今年各省GDP应该能实现较高增长；另一方面，疫情及国内外经济形势仍存在不确定性，各省的目标没有定得太高，底线目标还是比较保守的，留有余地。”连平说。

连平认为，今年是“十四五”开局之年，各地在推动经济发展时不能只盯着GDP增速，更要在助力构建新发展格局、推动高质量发展上多下功夫。从各省经济发展情况来看，目前东西差距、南北差距都客观存在，中西部地区、北方地区应充分发挥自身优势、利用支持政策提升经济发展质效，尤其要在深化改革和扩大开放方面进一步发力。省域之间应加强合作、良性竞争，形成相互促进、协调发展的局面。

(责编：杨光宇)