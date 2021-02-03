新疆去年实现城镇新增就业46.11万人
2021年02月03日05:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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新华社乌鲁木齐2月2日电 （记者阿依努尔）记者从新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅了解到，2020年，新疆全力稳就业、保就业，实现城镇新增就业46.11万人，完成年度目标任务的102.47%。
为缓解就业压力、保障民生，新疆去年推行“线上服务促就业、就业见习能力提升、困难毕业生就业帮扶、高校毕业生创业支持、国有企业专项招聘”的促就业“五大行动”，同时持续实施就业困难人员“一对一”帮扶和“零就业家庭”24小时动态清零工作机制，确保就业困难人员实现就业。
受益于此，去年，区属应届普通高校毕业生10.22万人，实现就业9.1万人；返疆内地高校新疆籍毕业生2.62万人，实现就业2.33万人；去年城镇就业困难人员实现就业4.21万人，完成年度目标任务的105.25%。
此外，新疆去年还发力创业带动就业，发放创业担保贷款逾2.4万笔，共计25.28亿元，新增创业7.39万人，完成年度目标任务的246.33%；带动就业13.43万人，完成年度目标任务的149.22%。
(责编：杨光宇)
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