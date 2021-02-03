青海林草产业年产值达400亿元
2021年02月03日05:16 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报西宁2月2日电 （记者 贾丰丰）日前，记者从青海省林业和草原局了解到，近年来，青海省通过大力发展林草特色种植、特色养殖、生态旅游、林下经济等林草生态产业，全省林草产业年产值达400亿元左右，带动就业近30万人，带动农户近12万户、40万人，人均增收近4000元至6000元左右。
脱贫攻坚战打响后，青海先后出台了关于加快林产业发展、有机枸杞产业发展、中藏药材基地建设、林草产业扶贫等四个实施意见，强化林草产业扶贫政策。2017年以来，财政投入各类产业发展资金，发展林草产业项目近150余个，有力带动了农牧民群众脱贫致富。
(责编：杨光宇)
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