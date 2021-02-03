去年规上互联网企业利润增13.2%
2021年02月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京2月2日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：2020年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入12838亿元，同比增长12.5%，呈现前4个月低速增长、5—7月增速达到高点、再逐月小幅回落态势。从利润水平来看，2020年，规模以上互联网企业实现营业利润1187亿元，同比增长13.2%。得益于成本控制较好，营业成本仅增长2.4%，行业营业利润高出同期收入增速0.7个百分点。
分业务看，信息服务收入增速稳中有落。2020年，互联网企业共完成信息服务收入7068亿元，同比增长11.5%，增速低于上年同期11.2个百分点。
互联网平台服务收入增长平稳。2020年，互联网平台服务企业实现业务收入4289亿元，同比增长14.8%。其中，以在线教育服务为主的企业增长提速，业务收入高速增长；网络销售平台企业的业务收入增速平稳，直播带货、社交团购等线上销售方式持续活跃；以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业收入持续较快增长。
此外，互联网接入服务收入恢复增长，互联网数据服务收入增势突出。2020年，互联网企业完成互联网接入及相关服务收入447.5亿元，同比增长11.5%，其中包括云服务、大数据服务等互联网数据服务收入199.8亿元，同比增长29.5%，增速较上年同期提高3.9个百分点。
《 人民日报 》（ 2021年02月03日 11 版）
(责编：杨光宇)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
- 评论
- 关注