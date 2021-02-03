本报北京2月2日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：2020年，我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入12838亿元，同比增长12.5%，呈现前4个月低速增长、5—7月增速达到高点、再逐月小幅回落态势。从利润水平来看，2020年，规模以上互联网企业实现营业利润1187亿元，同比增长13.2%。得益于成本控制较好，营业成本仅增长2.4%，行业营业利润高出同期收入增速0.7个百分点。

分业务看，信息服务收入增速稳中有落。2020年，互联网企业共完成信息服务收入7068亿元，同比增长11.5%，增速低于上年同期11.2个百分点。

互联网平台服务收入增长平稳。2020年，互联网平台服务企业实现业务收入4289亿元，同比增长14.8%。其中，以在线教育服务为主的企业增长提速，业务收入高速增长；网络销售平台企业的业务收入增速平稳，直播带货、社交团购等线上销售方式持续活跃；以提供生产制造和生产物流平台服务为主的企业收入持续较快增长。

此外，互联网接入服务收入恢复增长，互联网数据服务收入增势突出。2020年，互联网企业完成互联网接入及相关服务收入447.5亿元，同比增长11.5%，其中包括云服务、大数据服务等互联网数据服务收入199.8亿元，同比增长29.5%，增速较上年同期提高3.9个百分点。

《 人民日报 》（ 2021年02月03日 11 版）

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