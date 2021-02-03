本报北京2月2日电 （记者冉永平、丁怡婷）中国电力企业联合会2日发布的《2020—2021年度全国电力供需形势分析预测报告》显示，2020年全社会用电量7.51万亿千瓦时，同比增长3.1%，各季度全社会用电量增速分别为-6.5%、3.9%、5.8%、8.1%；“十三五”时期全社会用电量年均增长5.7%。

“经济运行稳步复苏是用电量增速回升的最主要原因。”中电联专职副理事长兼秘书长于崇德介绍，2020年第一产业用电量同比增长10.2%，连续三个季度增速超过10%，这主要是因为近年来国家加大农网改造升级力度，村村通动力电，乡村用电条件持续改善，以及推进脱贫攻坚，带动乡村发展，促进第一产业用电潜力释放。

根据报告，第二产业用电量同比增长2.5%，高技术及装备制造业用电量增速连续两个季度超过10%，是工业高质量发展中展现出的一大亮点；第三产业用电量同比增长1.9%，其中信息传输、软件和信息技术服务业用电量同比增长23.9%。“这主要得益于大数据、云计算、物联网等新技术快速推广应用，促进在线办公、生活服务平台、文化娱乐、在线教育等线上产业的高速增长。”于崇德分析。

今年春节期间的电力消费趋势如何？中电联电力统计与数据中心主任王益烜分析，相比往年春节期间“生产弱、消费强”的特征，今年春节期间经济表现可能呈现出“生产强、消费弱”的特征，电力消费预计也将呈现新特点。比如，一部分企业员工留在工作单位所在地过年，有助于春节后工业企业更早更快恢复生产，将拉动第二产业用电量增长。而疫情影响下，由于人口出行减少、景区实行预约制等因素，服务业电力消费或将受到一定影响。

报告显示，综合考虑国内外经济形势、电能替代、上年低基数等因素，预计2021年全社会用电量增速前高后低，全年增长6%—7%；全国电力供需总体平衡、局部地区高峰时段电力供应偏紧。为保障电力安全可靠供应，报告建议，要保障好电力燃料供应；进一步优化电网运行方式，充分应用跨区跨省输电通道能力，强化电网风险预控；加快构建大规模源网荷储友好互动系统，增强电网柔性调节能力等。

《 人民日报 》（ 2021年02月03日 11 版）

(责编：杨光宇)