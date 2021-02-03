海南离岛免税购物可邮寄提货
2021年02月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
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本报海口2月2日电 （记者黄晓慧）2月2日，财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，从即日起，海南离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货，岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取。
公告指出，离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店（含经批准的网上销售窗口）购买免税品时，除在机场、火车站、码头指定区域提货外，可选择邮寄送达方式提货。选择邮寄送达方式提货的，收件人、支付人和购买人应为购物旅客本人，且收件地址在海南省外。
《 人民日报 》（ 2021年02月03日 11 版）
(责编：杨光宇)
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