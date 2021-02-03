人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

海南离岛免税购物可邮寄提货

2021年02月03日05:35 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报海口2月2日电  （记者黄晓慧）2月2日，财政部、海关总署、税务总局联合发布公告，从即日起，海南离岛旅客购买免税品可选择邮寄送达方式提货，岛内居民离岛前购买免税品，可选择返岛提取。

　　公告指出，离岛旅客凭有效身份证件和离岛信息在离岛旅客免税购物商店（含经批准的网上销售窗口）购买免税品时，除在机场、火车站、码头指定区域提货外，可选择邮寄送达方式提货。选择邮寄送达方式提货的，收件人、支付人和购买人应为购物旅客本人，且收件地址在海南省外。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月03日 11 版）
(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
　　人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
财政部：2020年国企营业总收入同比增长2.1%
　　人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部