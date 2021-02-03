人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

2020年，我国农村地区揽收和投递快递包裹量超300亿件

快递进村助力产业发展（新视点）

本报记者 李心萍 祝佳祺
2021年02月03日05:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　广西柳州市柳南区太阳村镇百乐村，山上竹林葱茏茂盛，林中不时飘出阵阵“酸”香。“这漫山遍野的麻竹，是制造酸笋的原料。酸笋咸、嫩、鲜、酸，是螺蛳粉的重要食材。”麻竹基地负责人黄宇贵说，这里的酸笋远销全国各地，“几乎天天要寄酸笋，多的时候一天得寄2000多公斤。”

　　近年来，螺蛳粉这种特色小吃日益受到广大消费者欢迎，也在柳州成长为百亿元规模的产业。2020年，柳州袋装螺蛳粉销售额达到105亿元，日产量可达325万袋。其中，通过邮政快递渠道寄出的螺蛳粉包裹高达7763.8万件，同比增长142.7%。

　　为助力螺蛳粉产业发展，广西各主要快递公司将处理站设在村里，优先处理螺蛳粉快递包裹，并配备直达邮路专线将其发往全国各地。“我们70%—80%的快递业务量都与螺蛳粉有关。螺蛳粉已经成为柳州快递业新的增长点。”柳州市邮政局局长许志芳说。

　　“快递没进村前，往外卖酸笋得往镇上跑。”黄宇贵告诉记者，现在村里就有寄递服务点，还提供打包服务，“再远的单我也能接了，年收入从6万元增加到了9万元。”

　　2020年以来，广西邮政局积极推动“快递进村”，与农村合作社等市场主体深入合作，完善末端物流网络，提升服务能力，让乡村经济更加活跃。去年，广西通过邮政、快递渠道销售农特产品交易额达10.8亿元。除了螺蛳粉，百香果、海鸭蛋等农特产品的年寄递量也超过千万件。

　　从“快递下乡”到“快递进村”，2020年，我国在基本实现快递网点乡镇全覆盖的基础上，将快递直投到村比例提升至超过50%。“近年来，我国快递服务网络进一步下沉，村级网络覆盖率快速提升，既激活了农村的产业发展潜力，也有效释放了农民群众的消费潜力。”国家邮政局发展研究中心研究员刘江说。数据显示，2020年，农村地区揽收和投递快递包裹量超过300亿件，带动工业品下乡和农产品进城超过1.5万亿元，土豆、红薯、玉米等农产品销售使用快递渠道比例有所增加。

　　国家邮政局表示，今年将继续落实《快递进村三年行动方案（2020—2022年）》，编制快递进村指引，进一步提高快递网络乡村覆盖率；因地制宜推动邮快、交快、快快合作多模式并进，力争到今年年底，东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区直投到村比例分别达到80%和60%。


　　《 人民日报 》（ 2021年02月03日 18 版）
(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
　　人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
财政部：2020年国企营业总收入同比增长2.1%
　　人民网北京1月27日电 （记者任妍） 今日，财政部公布2020年1-12月全国国有及国有控股企业经济运行情况。报告显示，2020年，全国国有及国有控股企业(以下称国有企业)奋力抗击新冠肺炎疫情等多重前所未有的困难和挑战，实现营业总收入同比增长2.1%，利润总额达上年同期95.5%，经济运行回稳向好趋势不断巩固。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部