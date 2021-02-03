2020年，我国农村地区揽收和投递快递包裹量超300亿件
快递进村助力产业发展（新视点）
广西柳州市柳南区太阳村镇百乐村，山上竹林葱茏茂盛，林中不时飘出阵阵“酸”香。“这漫山遍野的麻竹，是制造酸笋的原料。酸笋咸、嫩、鲜、酸，是螺蛳粉的重要食材。”麻竹基地负责人黄宇贵说，这里的酸笋远销全国各地，“几乎天天要寄酸笋，多的时候一天得寄2000多公斤。”
近年来，螺蛳粉这种特色小吃日益受到广大消费者欢迎，也在柳州成长为百亿元规模的产业。2020年，柳州袋装螺蛳粉销售额达到105亿元，日产量可达325万袋。其中，通过邮政快递渠道寄出的螺蛳粉包裹高达7763.8万件，同比增长142.7%。
为助力螺蛳粉产业发展，广西各主要快递公司将处理站设在村里，优先处理螺蛳粉快递包裹，并配备直达邮路专线将其发往全国各地。“我们70%—80%的快递业务量都与螺蛳粉有关。螺蛳粉已经成为柳州快递业新的增长点。”柳州市邮政局局长许志芳说。
“快递没进村前，往外卖酸笋得往镇上跑。”黄宇贵告诉记者，现在村里就有寄递服务点，还提供打包服务，“再远的单我也能接了，年收入从6万元增加到了9万元。”
2020年以来，广西邮政局积极推动“快递进村”，与农村合作社等市场主体深入合作，完善末端物流网络，提升服务能力，让乡村经济更加活跃。去年，广西通过邮政、快递渠道销售农特产品交易额达10.8亿元。除了螺蛳粉，百香果、海鸭蛋等农特产品的年寄递量也超过千万件。
从“快递下乡”到“快递进村”，2020年，我国在基本实现快递网点乡镇全覆盖的基础上，将快递直投到村比例提升至超过50%。“近年来，我国快递服务网络进一步下沉，村级网络覆盖率快速提升，既激活了农村的产业发展潜力，也有效释放了农民群众的消费潜力。”国家邮政局发展研究中心研究员刘江说。数据显示，2020年，农村地区揽收和投递快递包裹量超过300亿件，带动工业品下乡和农产品进城超过1.5万亿元，土豆、红薯、玉米等农产品销售使用快递渠道比例有所增加。
国家邮政局表示，今年将继续落实《快递进村三年行动方案（2020—2022年）》，编制快递进村指引，进一步提高快递网络乡村覆盖率；因地制宜推动邮快、交快、快快合作多模式并进，力争到今年年底，东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区直投到村比例分别达到80%和60%。
《 人民日报 》（ 2021年02月03日 18 版）
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