两部门：百亿奖补资金支持 千余家“小巨人”企业
2021年02月03日08:00 | 来源：经济参考报
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工业和信息化部2月2日消息，日前财政部、工信部联合印发《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》（下称《通知》），2021年-2025年，中央财政累计安排100亿元以上奖补资金，引导地方完善扶持政策和公共服务体系，分三批（每批不超过三年）重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展。
根据《通知》，奖补资金主要用于支持企业加大创新投入，加快技术成果产业化应用，推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”。与行业龙头企业协同创新、产业链上下游协作配套，支撑产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力。促进数字化网络化智能化改造，业务系统向云端迁移，并通过工业设计促进提品质和创品牌。加快上市步伐，加强国际合作等，进一步增强发展潜力和国际竞争能力。
此外，还支持公共服务示范平台为国家级专精特新“小巨人”企业提供技术创新、上市辅导、创新成果转化与应用、数字化智能化改造、知识产权应用、上云用云及工业设计等服务。其中，对于重点“小巨人”企业，应提供“点对点”服务。
据悉，奖补资金在重点支持1000余家国家级专精特新“小巨人”企业高质量发展上，将促进这些企业发挥示范作用，并通过支持部分国家（或省级）中小企业公共服务示范平台强化服务水平，聚集资金、人才和技术等资源，带动1万家左右中小企业成长为国家级专精特新“小巨人”企业。（记者 郭倩）
(责编：李宜霖(实习生)、李栋)
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