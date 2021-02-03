王文博

商务部最新数据显示，自1月20日“2021全国网上年货节”（以下称“年货节”）开启，至29日（腊月初八至腊月十七）的10天，全国网络零售额达3441.1亿元人民币。期间，全国在线餐饮交易额同比增长49.6%，外卖同比增长60.7%，半成品、特色年菜同比分别增长375.6%和122.2%。其中，中西部地区网络零售额同比增速较快，广西、江西分别增长35.9%和22.5%。

商务部表示，年货节期间，各地通过政企联动、区域联动、商旅文联动等多种方式，结合特色产业发展和公益助农等举措，打出网上过年“组合拳”，让消费者饱眼福、享口福、晒幸福。同时，各地结合疫情防控要求和春节消费特点，围绕“就地过年”人群需求，丰富特色产品与服务，让消费者品家乡味、享家乡情，在当地安心过年。

例如，重庆分别联合山东和四川开展“鲁渝联欢过大年”“双城联动迎新春”活动，还通过“云探亲”新媒体接力直播，让留渝过年的消费者可以云端尝年味、办年货、品年饭；江苏南京启动“年夜饭在家吃·浓浓年味带回家”主题活动，提供线上预订和线下自提、配送、上门烹饪等服务，让留宁过年的消费者品尝到放心舒心的跨年大餐。

平台也纷纷通过大额补贴、大牌贺岁、爆款直降等优惠措施向消费者提供更多本地出游的场景选择；围绕年饭年俗、滑雪温泉、文化品位、情侣亲子等需求，精选服务供给，为“就地过年”的消费者创造更好的过节体验。

有平台数据显示，年货节期间，平台异地订单数量整体增幅达60%，主要是北、上、广、深等地与三线及以下城市间发单量快速增长，多为异地工作人群与家乡亲人互相寄递年货与土特产品。（记者 王文博）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)