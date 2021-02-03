就地过年、国内疫情散发背景下 快递业如何确保安全？
在这个倡导“就地过年”的新春佳节来临之际，快递业比以往更加忙碌；在全球疫情仍在蔓延、国内多地出现散发疫情的特殊背景下，快递安全更加受人关注。眼下，各大电商平台“年货节”陆续启幕，今年快递业首个“小高潮”悄然到来。连日来，记者深入多个快递站点，跟随快递员配送货品，对快递运输配送安全问题以及收件防护情况进行探访。
“经过重点防疫区域的快递也不必担心”
快递物流信息服务商“快递100”数据显示，今年“年货节”启幕后，快递查询量单日峰值超过3.5亿次，较去年同期增长8%，快递量较去年同期增长4.5%；顺丰公司数据显示，1月20日“腊八节”开始，顺丰快递量较平日增长两到三成，电商类快递增长明显。
在国际邮件方面，中国邮政相关负责人介绍，邮政对所有国际邮件在进出口运输环节进行消杀，对邮袋和运载工具分别进行喷淋及紫外线照射消杀。
“国际邮件到达后，首先在机场装车时进行消杀，在进入处理中心前进行二次消杀。”北京邮政航空邮件处理中心国际场地负责人谭涛介绍，邮件经履带进入场地后，分批经过专用通道到达国际邮件开拆区，在通风位置静置6小时后，工作人员将邮袋拆开，对拆出的每个小包裹再次消毒，才能进入海关查验等后续流程。
来自国内疫情地区的快递是否安全？顺丰公司相关负责人介绍：“快递送达客户前至少经过4道消杀程序，经过重点防疫区域的快递也不必担心。”
针对国内部分地区疫情散发的特殊情况，顺丰采取更严格防疫措施，对每班次进出港快递进行全面消杀：场地、车辆每两小时消杀一次，快递到港后先进行车厢消杀，卸车后再内外消杀一次，联系客户派送快递前还会消杀。
“不仅让用户放心，配送员自己也安心”
记者了解到，今年除邮政、顺丰、京东物流、苏宁物流继续保持春节正常运营外，中通、圆通、韵达、申通、百世、德邦等快递企业也宣布“春节不打烊”，并从网络、运力、人员、客服等方面做好保障。
运力有保障，配送环节安全有保障吗？记者在京东物流北京百荣片区角门营业部了解到，站点人员严格落实体温监测程序并查看绿码，一些快递员不仅要对配送车辆车厢进行消毒，还随车配备酒精喷壶，送达客户前对快递再次消毒。“做好防疫消杀，不仅让用户放心，配送员自己也安心。”站长孙思兵说。
在国内重点防疫地区，快递收发也在有序进行。例如，申通快递在石家庄的20多个网点、近300名一线快递员都在正常配送。所有人员上岗需佩戴口罩、护目镜、手套，并随身携带酒精、消毒液等。
“我们制定了防疫知识手册，让每位快递员都能安全、规范配送。圆通在哈尔滨的快递员平均每五到七天做一次核酸检测。”圆通黑龙江省区办公室主任王洋说，当地出现疫情后，消费者更加依赖网络购买日常消费品，我们一定做好服务，保障安全。
“筑牢疫情防线，保障快递收发安全可靠”
记者跟随京东物流小哥张献龙为北京客户配送快递时发现，客户接收快递时个人防护程度不一。有客户主动要求将包裹放入快递柜，希望非接触式配送，也有客户室内接收快递却不佩戴口罩。记者随机询问，接收快递后是否及时洗手？一些客户坦言，“不是每次都洗”“有时会忘记”“顾不上”等。
对此，中国疾病预防控制中心研究员王丽萍提示，消费者出门取件前应做好个人防护，一定要佩戴口罩，有条件的可佩戴一次性手套，需当面签收时可自带签字笔。如需在室内收件，更需提前做好个人防护。
王丽萍建议，消费者将快递带回家后，可根据物品种类选择适当消毒方法进行消毒，或放置在干燥通风处30分钟。全部完成后，需立即做好手部卫生。
圆通北京分公司安全生产办公室负责人王义来提示，如果客户选择用喷洒酒精的方式消毒，一定要注意防火安全，在通风环境下进行。“快递企业愿和大家一道，筑牢疫情防线，保障快递收发安全可靠。”
新华社记者 孔祥鑫
张骁 阳娜 马晓冬
（据新华社北京2月2日电）
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