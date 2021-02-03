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“一带一路”外包合作持续加温

孟妮
2021年02月03日08:07 | 来源：国际商报
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　　2020年，在新冠疫情冲击下，全球经济低迷，中国与“一带一路”沿线国家和地区经贸合作却未冷反热。

　　这一点在服务外包领域也可见一斑。商务部的统计数据显示，2020年，我国承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元，同比增长8.9%。

　　随着“一带一路”建设的深入，我国的“一带一路”朋友圈越来越大。截至目前，中国与171个国家和国际组织，签署了205份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”国家和地区中，有很多都位于东盟。2020年1-11月，我国企业承接“一带一路”相关国家服务外包执行额649.9亿元，增长6.8%。其中，承接东盟服务外包执行额365.1亿元，增长7.6%。

　　除“一带一路”沿线国家和地区外，美国、中国香港、欧盟为2020年我国承接服务外包执行额前三大市场，占比53.8%。其中，我国承接美国服务外包执行额1550.6亿元，同比增长17%。承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元，同比分别增长5.7%和5.8%。

　　这一趋势还将持续。“2021年，受新冠疫情影响，我国承接发达国家业务仍存在一定的不确定性，但‘一带一路’沿线国家和地区或将有颇多看点。”中国服务外包研究中心研究员郑伟分析道。

　　近期，商务部等19部门联合出台《关于促进对外设计咨询高质量发展有关工作的通知》。郑伟认为，“对外设计咨询服务是对外承包工程的重要组成部分，而‘一带一路’沿线国家和地区又是我国对外投资合作的重点。可以预见，2021年，我国在‘一带一路’沿线国家的规划、咨询、勘察、设计、造价、监理、项目管理和运营维护等领域的服务外包或将迎来高速增长。”

　　与此同时，“一带一路”沿线多为发展中国家和新兴市场国家，我国在BPO、KPO业务方面具有一定比较优势。因此，我国企业承接“一带一路”沿线国家的BPO和KPO业务或将增长较快。

　　此外，郑伟还表示，我国数字经济发展较好，随着新一代信息技术快速普及，“一带一路”沿线国家和地区对数字产品和服务的需求将大大提升，数字产业领域的服务外包或将成为我国与沿线国家合作的重点。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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