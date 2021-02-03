晏澜菲

原标题：中国金融市场对外开放“有风来”

2020年，新冠肺炎疫情给世界经济造成了严重冲击，国际金融市场波动加剧。但是中国的跨境资金流动和外汇市场的运行经受住了严峻的考验，表现出“韧性增强、更趋成熟”的总体特征。2020年，外资净增持境内市场债券1861亿美元，同时境内资金对外证券投资也显著增长，跨境双向证券投资活跃。

随着中国金融市场持续对外开放，业内人士表示，2021年外商投资中国债券市场前景积极乐观的同时，跨境双向证券投资也将变得更加活跃。

“中国中长期经济发展前景良好，这是外资青睐境内债券市场的主要原因。”国家外汇局副局长、新闻发言人王春英在此前国新办举行的新闻发布会上表示，在疫情的背景下，中国经济基本面率先实现了修复，货币政策保持了稳健，中国债券的收益率在全球主要国家中表现相对突出，人民币资产在全球范围内表现出一定的避险资产属性，是吸引外资进入境内债券市场的最主要因素。

对于外资持续流入中国债券市场是否会带来安全风险这一疑问，王春英直言，境外央行等稳健型投资者是持有境内债券的主力，从存量看，到2020年年底，境外央行类的投资者持有境内债券余额2637亿美元，占比51%。与此同时，外商投资表现出追求稳定收益的特征。境外投资者追求稳定的固定收益，以购买低风险债券为主。“中国金融市场持续对外开放，债券市场仍然是相对稳定的外资投资渠道，全球投资者也需要配置人民币资产。从风险和发展角度来说，外汇局会继续加强监测，持续开展结构化分析，提早对跨境资金流动作出预判和政策准备。”

在匠鑫学院院长许亚鑫看来，2021年外资投资中国债券市场的前景积极乐观。“从经济基本面看，2020年，中国是唯一实现经济正增长的主要经济体。不出意外，2021年中国的经济复苏力度会重新回到潜在经济增速之上。”许亚鑫告诉记者，资本皆逐利，外资之所以青睐中国的债券，主要是因为在全球疫情冲击下，中国经济保持了非常良好的韧性，经受住了考验，并且货币政策方面保持了稳健，整体债券收益率对比欧美一些发达国家的负利率拥有巨大的潜在优势，进而吸引了外资持续流入。

值得注意的是，2020年7-11月，双向证券投资顺差700多亿美元，境内资金对外证券投资显著增长，中国双向证券投资愈发活跃。

许亚鑫在接受记者采访时表示，未来的跨境双向证券投资肯定会变得更加活跃。他认为，一方面得益于中国经济良好的基本面，另一方面也受益于面对中美贸易摩擦巨大的挑战，中国并没有自我封闭，反而以更加开放的姿态拥抱世界，拥抱资本。“例如，这几年金融市场的改革进入深水区，不仅证券市场互联互通更加通畅，包括股市、债券等标的物也在不断被纳入MSCI、富士罗素、标普道琼斯、彭博巴克莱等各种国际指数，以人民币计价的资产也逐渐成为境外投资者资产配置的重要标的物。当下整体还处于外资增配中国资产的建仓期，未来有望逐步进入稳定的发展期。”

王春英透露，2021年，中国将继续推进资本项目双向开放，开展跨国公司本外币一体化资金池试点，继续推进QDLP、QFLP试点，扩大QDLP试点范围。完善QDLP投资报告制度，健全常态化QDII额度发放。另外，中国还将持续推进外债登记管理改革，完善境外机构在境内发行股票、债券资金管理。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)