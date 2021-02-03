阎密

教育培训行业频发消费合同纠纷，给消费者带来了深深的困扰。针对如何有效维权问题，国际商报记者专访了继来律师事务所创始人曹颖。曹颖指出，消费者一般有四条维权路径。

一、向工商局及市场监督管理局投诉。

如果无法与经营者协商解决，消费者可以向已经收费的机构所在地的工商局及市场监督管理局投诉。尤其疫情防控期间，有关部门不仅要加大日常监管力度，还应积极收集因疫情防控需要暂停营业的经营主体信息，并与其负责人保持联系，及时了解企业经营情况，防止群访群诉事件发生。如遇有关收费机构不能正常提供服务而又拒不退款的情况，可以向工商局及市场监督管理局进行投诉，让有关部门进行查处并协助维权。

二、拨打消费者维权热线投诉举报。

作为向有关教育培训、体育、美容机构进行充值的消费者，其权益受到侵害，可以拨打12315进行投诉。“12315”是全国工商行政管理机关设立的，全国各地的消费者诉求都由当地的相关部门处理，主要受理消费者申诉举报、调解消费者权益纠纷，查处侵害消费者权益案件和制售假冒伪劣商品等经济违法行为，监督管理市场和行政执法。“12315”指挥中心承诺“有问必答，有诉必接，有假必打，有案必查”。因此，如果有关服务机构提供的服务质量有问题，消费者可以拨打质量监督局投诉热线“12315”进行投诉举报。

三、开展民事诉讼。

因合同的继续履行以接受服务一方对提供服务一方的信任和认可为基础，该合同不适宜强制履行，消费者也不愿接受服务，则可以要求解除合同。如教训培训机构违反协议，未按时退款，其应当承担继续退款责任。如经自身及有关机构协调未果的，可以到教育培训机构所在地的法院提起诉讼，依法维护自己的合法权益。

四、进行刑事控告。

如果收款机构是恶意卷款跑路的，发现企业存在涉嫌非法转移或挪用预付款等问题，可以及时向公安部门进行刑事控告，以防止有关机构利用预付式消费幌子从事非法集资和诈骗活动的违法犯罪行为。

另外，为了维权，消费者需要收集和准备哪些证据？曹颖指出，第一，消费者应证明与教育培训机构存在服务合同关系及所支付的相应款项，例如付款凭证，包括银行流水、微信或者支付宝支付凭证、合同、收据或发票；第二，证明未实际开展的课程及对应的未消费的金额，例如课时卡、相关的课程信息通知，与收费机构的沟通记录、录音，微信聊天记录等；第三，证明因教育机构的原因不能正常提供教育培训活动、无法继续履行合同，存在违约行为，例如与教育机构的沟通记录（微信记录、录音），企业未营业或者不能正常营业的照片，如已经举报或者投诉的，则出具有关部门的处理意见单。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)