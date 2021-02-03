李子晨

“疫情大大改变了消费者与品牌互动和进行购买的方式，2021年将是中国电子商务市场充满创新的一年。”日前，美国市场研究机构科赛咨询（Coresight Research）发布报告，对2021年中国电子商务市场发展趋势进行了预测，其中直播、短视频、小程序、C2M、奢侈品电商、购物节、社区团购、创新技术、物流投资、新零售成为十大关键词。

趋势一：直播销售仍将被热捧，但品牌自主性更高

到2021年，中国直播电子商务市场规模将达到2万亿元（3050亿美元），比2019年增长384%。相较之下，科赛咨询估计2021年美国直播电商规模为160亿美元。

报告认为，直播将成为更多品牌的营销工具，以帮助他们的业务变得更加灵活和有弹性。而值得关注的是，更多的品牌将采用商家自播的形式，而不是与网红主播合作。

趋势二：短视频平台将占据更大的电子商务市场份额

在疫情暴发后，短视频平台的活跃用户数量不断增加，快手发布数据显示，2020年9月快手新增用户同比增长20.4%。同时，短视频将用户内容与购物活动结合起来，某时尚品牌在抖音2020年11月11日一天的销售额就达1000万元。

科赛咨询认为，在2021年，抖音、快手等短视频平台将通过促进销售，来抢占更大的电子商务市场份额。

趋势三：小程序将更被品牌看中，成为与消费者互动重要渠道

在过去的一年里，一些小程序的提供商见证了良好的销售表现。数据显示，2020年1-8月，微信小程序实物商品的成交金额（GMV）同比增长115%。

与应用程序相比，小程序铺设的成本更低，且包含各种社交媒体功能，由此，科赛咨询认为，小程序将继续成为品牌与消费者互动的重要渠道。

趋势四：智能制造和C2M将推动电子商务向前发展

报告预计，随着制造商不断明确以消费者为中心来满足疫情之后不断变化的需求的重要性，基于数据的C2M（Customer-to-Manufacturer，用户直连制造）模式将在2021年加速发展。

C2M模式有助于零售商预测产品需求，并减少库存和供应链风险，此类产品也已在中国逐渐被广泛接受。科赛咨询预计，中国C2M市场规模在2022年将达1.4万亿元，在2018年至2022年之间的复合年增长率为191%。

趋势五：奢侈品电商市场将继续增长

报告认为，随着国际旅行的减少，一些需求将从海外转移到国内市场，2021年中国奢侈品市场的需求将会继续强劲增长。同时，由于奢侈品牌在中国电子商务领域的不断扩张，在线渠道在2021年将会迎来奢侈品需求的增加。

科赛咨询预计，到2025年，中国将占全球奢侈品消费的30%~40%。中国的奢侈品电子商务市场规模将从2020年的930亿元增长到2025年的1470亿元，复合年增长率为9.6%

趋势六：购物节仍是电商平台吸引购物者的利器

2020年天猫“双11”以4982亿元收官，同比增长26%。而目前电商平台的购物节早已不是一家独秀，各个平台也都有了自己的“节日”，同时，电商购物节也已成为整个电商渠道和参与者的狂欢节。

科赛咨询认为，购物节不仅是促销活动，还发展成为可容纳商业、娱乐和大众媒体的节日。其预计更多的品牌将购物节作为其营销策略的一部分，并会将重点放在创造购物兴奋点和与购物者互动上。

趋势七：社区团购将继续获得瞩目

基于定位向附近消费者进行批量销售的社区团购在疫情减少出行、聚集的影响下于2020年变得十分流行。报告认为，2021年，社区团购仍将继续扩大规模。

到2022年，中国的社区团购市场规模将达到1020亿元，在2019年至2022年之间的复合年增长率为44%。许多互联网巨头纷纷推出社区团购平台以抢占市场份额。

趋势八：创新技术将改善电子商务购物体验

在2020年“双11”，有近100个品牌在直播中使用了虚拟主播。而电商平台也在持续采用创新技术，为消费者提供便捷且有吸引力的购物体验。

报告预计，2021年，先进的技术将通过支持无接触的购物体验来继续推动电子商务的发展。

趋势九：电商将持续投资物流以支持最后一公里配送

在2020年，中国电商平台积极投资物流或收购第三方物流公司。如2020年8月，京东集团宣布旗下京东物流将以30亿元收购跨越速运集团。与此同时，电商平台也在不断计划启动更多的配送站，并采用机器人和无人机配送方式。

科赛咨询预计，越来越多拥有最后一公里交付服务的电商平台将使电商物流网络变得更加高效。

趋势十：新零售将在线上线下整合中盛行

近年来，中国电商平台以及品牌商都在制定新零售策略，2020年阿里巴巴财报显示，集团新零售业务销售同比增长115%。同时，电商平台也在充当众多品牌商新零售解决方案的提供商。

报告预计，中国市场的品牌和零售商将继续采用新零售策略，在2021年实现更大的线上线下整合。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)