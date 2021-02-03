2月3日，联想集团公布截至2020年12月31日的20/21财年第三财季业绩：营业额达到1142亿人民币，同比增长22.3%。税前利润达到39亿人民币，同比增长51.6%。净利润达到26亿人民币，同比增长53.1%。

财报显示，联想的个人电脑与智能设备业务（IDG）营业额达到928亿人民币，同比增长26.5%、税前利润达到61.2亿人民币，同比增长35%、税前利润率达到6.6%、全球PC市场份额达到25.3%；移动业务营业额同比增长超过10%并恢复盈利；数据中心业务（DCG）营业额达到108亿人民币；软件和服务营业额同比增长35.9%，达到92亿人民币。

同时， 联想集团公布了全新的组织架构方案，成立了方案服务业务集团（Solutions & Services Group，SSG），致力于推动行业智能解决方案、设备服务、运维服务和包括设备即服务(DaaS)与Truscale在内的“x即服务”系列业务的增长。新的组织架构调整将于2021/2022财年生效，自2021年4月1日起执行，未来联想核心业务将由IDG智能设备业务集团、ISG基础设施方案业务集团（更名自DCG，数据中心业务集团）、SSG方案服务业务集团组成。（毕磊）

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