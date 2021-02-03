原标题：京东为传统年货村插上腾飞“翅膀”

近年来，数字经济蓬勃发展，在推动生产力发展和生产关系变革的同时，对产业数字化转型升级提出了新要求。

在众多传统产业带中，以手工业、重工业为主的产业带转型尤为困难。他们长期作为上游制造商，远离消费市场，没有能力和渠道迅速洞察消费者的需求变化。然而，疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击，同时也为改造提升传统产业、培育壮大新兴产业提供了新机遇。在2020年，浙江永康五金产业带、山东郯城中国结产业带等京东年货村都在疫情的危机中，实现了产业带的改造升级。而这其中，离不开以京东为代表的电商平台的扶持和助力。

从电钻到筋膜枪，出口型企业成功转内销

浙江永康是中国五金出口供货基地、电动工具生产基地，被称为“中国五金之都”。飞邦本是位于浙江永康的一家五金出口公司，主要生产电动螺丝刀、电钻等电动工具。2020年因为疫情，出口贸易受到很大影响。飞邦的传统产品既无法正常远销海外，在国内也打不开市场。

危机之下，飞邦注意到国内刚刚兴起的筋膜枪市场。2020年上半年，筋膜枪销量增长2177%。飞邦敏锐地捕捉到了这一信息，拓展自己的生产线，全力进军筋膜枪市场。2020年4月，飞邦与京东旗下品牌“LATIT”开展合作，依托京东强大的数据能力，推出一系列有调性健身产品。打破原有的层层代理模式，做集中式、爆品式的生产和销售为消费者提供了高性价比的、有趣的健身产品。

截至8月份，飞邦仅通过4个月在京东“LATIT”品牌上的销售额已破千万元大关，预计2020全年可以达到3000万元。内销的产值由于疫情的影响有非常明显的催化增长，增长比例达到200%。这种C2M及品牌合作的模式，在对外出口业务受到挤压的情况下，为飞邦企业转型提供了源源不断的创新动力。飞邦终于找到了出口转内销的成功之路。

村里的小作坊也能“私人定制”

孟娜家已经在山东郯城县红花镇制作中国结将近20年的时间，是红花镇最大的商家之一。在2012年以前，家里的工厂只有几家固定的义乌客户。每年临近年关，将近10辆12米长大车会装满中国结运往义乌。2012年，孟娜大学毕业，在京东开设了自己的网店，销售自家生产的中国结。但是，线下销售渠道始终是最重要的销售渠道。

情况在2020年因为疫情的影响发生了变化。线上的销售首次超过了线下。面对这种变化，孟娜也迅速做出了改变。孟娜说：“以前都是我们生产什么，义乌就卖什么。产品迭代的速度很慢，一年能更新一次就不错了。”但是，网店这样经营肯定不行，需要考虑消费者日新月异的个性需求。好在，京东为商家提供了与消费者直接沟通的便捷平台，孟娜能够通过消费者的售前咨询和售后反馈，迅速捕捉市场需求的变化。

甚至，红花镇中国结生产的灵活模式，让孟娜如今可以为消费者进行“私人定制”。红花镇的中国结生产模式属于工厂与家庭作坊相结合的方式。家庭作坊负责初步的零件编织，工厂负责品质控制和最后的组装。孟娜说，消费者可以在我们现有产品的基础上，自行调整零部件来设计，我们一天之内就能按照消费者的需求产出新产品，也不需要消费者多付钱。在网上销售火爆的款型，还会反哺给孟娜的线下市场。

随着数字经济发展，企业生产经营和市场需求对互联网的依赖进一步增强。从供需角度看，居民消费需求个性化、多元化的发展趋势，对企业生产服务、产业转型升级提出了新要求。而以浙江永康、山东郯城这样的年货村在京东的扶持和帮助下，能够迅速地把握市场的发展趋势，扭转企业的发展方向，从而取得长足的发展。

正因为如此，即使目前新冠肺炎疫情的影响还没有完全散去，但是京东年货村的商家在年货节依然取得了良好的业绩，疫情不再是打击零售行业的致命武器。

(责编：毕磊、乔雪峰)