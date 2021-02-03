联想集团于2月3日正式公布20/21财年第三季度财报，营业额达到1142亿人民币，同比增长22.3%。其中联想企业科技集团业务稳健提升：营业额环比增长5%，盈利性同比提升4%。

财报显示，联想企业科技集团（DCG中国）本财季服务业务营业额同比增长25%，环比增长42%；解决方案业务营业额同比增长130%，环比增长15%。本地化能力蹄疾步稳，营业额继续保持较高增速：SDI（软件定义基础设施）业务营业额同比增长42%，环比增长1%；存储业务营业额同比增长30%，环比增长17%。

与此同时，联想企业科技集团多个项目实现了落地：第一个自建的华北某大数据中心日前正式上电，联想服务从传统基础架构的端到端，延伸到更广义的“从IDC机房建设开始的端到端”解决方案。联想也赢得快销集团百威英博亿元级混合云项目、云南大理等地区域性智慧校园/平安校园服务运营项目,中标并落地珠海大健康项目等。（毕磊）

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