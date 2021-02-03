在当前疫情防控过程中，各国不同程度地运用数字智能技术、实施数字化转型，通过数字智能方式实施积极治理，带来了一些积极的现象和功效。对此，北京大学中国战略研究中心研究员邵春堡表示，防控疫情带来数字智能化治理的机遇，数字化治理也反映了时代趋势和未来方向。

数字化治理与全球化加速结伴而行

邵春堡认为，数字智能化治理是适应和支持全球化的一种新方式。数字技术曾搭乘全球化快车走到今天，全球化又会伴随数字化治理走向远方。

一是全球化决定了新型治理方式所依托的互联网、大数据、物联网、区块链、人工智能等数字技术，都不是狭隘的运用。数字技术运用于社会治理可以覆盖全球。如疫情期间各国开发了数字技术支持的应用程序，可对密切接触者予以追踪，实施隔离和治疗。

二是在数字治理条件下，全球更加紧密地联系到一起。国家治理各有特色，又紧密相连，相互影响。经济上，全球产业链、供应链已数字化和一体化，跨国公司升级为兼容的数字化经营；文化上，数字网络的思想观点渗透、互联、交融，可借助数字技术走遍世界。

三是数字治理已把人类的命运、责任和利益紧紧地绑在一起。这次疫情流行牵涉人的生死，关乎人类整体命运。任何国家都难以独善其身，人类必须同舟共济，将命运共同体作为数字化治理方式的重要原则。

四是宏观上数字智能治理是一种全球治理，有利于人类共同应对天灾人祸。人类必须在环境保护等方面，唤起紧迫意识，共同合作，通过遥感、大数据、人工智能等数字智能技术，更加方便地处理好人与自然的关系。

数字智能社会促生共同理念

邵春堡还认为，在数字科技生产力基础之上，人们正在探索构建协同关联、公平互利的社会关系和价值体系，也就是要在摈弃二元对立的思维方式的同时，建立多元协同的世界观和方法论。通过信息透明和网络诚信，形成社会评估与实时反馈机制，实现多元协同、公平美好的数字智能社会。

同时，数字社会兴起的智能文化，突破了文字、区域和民族的局限，用简单、共同的数码符号刷新着一个新时代和新世界，成为了共生的文化。

智能文化有可能成为不同文化整合和发展的媒介。这种文化最扎实的基础在于互联网、大数据、区块链、人工智能和网络更新换代等技术对社会的持续赋能，使能力、资源、关系的颗粒度越来越细，连接、匹配的精准度和敏捷性越来越强。

数字智能技术支持的崭新治理，适应高效的数字政府、虚拟的网络交易、全球的跨境联系，使许多工作和服务足不出户即可快速完成，通过复杂的内容简单化、繁琐的程序简约化，达到快捷、简洁、保密、高效的目的。

数字化治理推进人类命运共同体构建

邵春堡还认为，抗疫期间的隔离和常态防控中适当的社交距离，让人类进入一个共同反思的过程。虽然身体上彼此隔离，思想和情感却在网络交流中升华。

全球抗疫要求各国相互援助，运用数字技术防控疫情的过程，也是政府、社会、企业和各种组织展开数字智能化治理的过程，数字智能治理不同程度地覆盖全球，加之区块链等数字技术的多节点、去中心、分布式，逐渐进入治理过程，它将是一种包含监管的治理架构。

数字没有语言的复杂，没有意识形态，数字符号简单便捷，治理机制中的数字能持久维系共同体，能够承担起共同责任。犹如孩子是维系家庭的纽带一样，作为崭新方式的数字智能治理，是这个共同体重要的部分。

这次危机后人类应抓住世界革新的机会，担负起重要的责任和使命，树立命运共同体意识和合作共赢理念，在对共同体倡议形成共识的基础上，合力推进人类命运共同体的构建。

(责编：毕磊、夏晓伦)