2月3日，中再集团2021年度工作会议在京召开。会议指出，2020年，中再集团积极助力疫情防控和“六稳六保”，持续推进业务创新和平台布局，保费规模稳健增长，再保主渠道地位不断巩固，数字化转型加速推进，高质量发展再上新台阶。

会议指出，“十三五”时期，中再集团认真落实深化供给侧结构性改革要求、顺应监管导向重大转变，始终贯彻实施“一三五”战略，经营业绩稳中有进，战略布局实现突破，综合实力日益增强，保费收入、可投资资产规模实现跨越式增长。

会上，中再集团党委书记、董事长袁临江提出，“十四五”时期中再发展必须坚持“四个务必”，即务必强化服务国家战略和实体经济，务必突出再保主业核心优势，务必树立系统观念、持续提升核心竞争力，务必全面管控风险、坚守风险底线。

围绕2021年工作部署，袁临江提出六项工作要求：一是以高质量党建引领改革发展全局；二是以“十四五”规划指引高质量发展；三是以平台化、科技化、全球化为战略支点驱动高质量发展；四是以产品服务和模式创新提升综合竞争优势；五是以体制机制优化筑牢高质量发展保障；六是以全面风险管理坚守高质量发展底线。

会上，集团党委副书记、总裁和春雷提出，中再集团要坚持稳中求进的工作主基调，坚持“稳增长、调结构、控风险、增效益”经营方针，重点做好以下五方面工作：一是在构建新格局中提升国家战略服务力，成为保险服务新格局的示范者；二是在产业结构升级中增强创新发展竞争力，争当行业创新发展的领头雁；三是在监管政策转换中强化业务转型驱动力，实现社会效益与经营品质的同步提升；四是在数字化变革中筑牢科技服务支撑力，打造推动市场发展的强劲引擎；五是在风险防控中加强集团整体管控力，做到创新发展与审慎经营的内在统一。（牛广文）

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