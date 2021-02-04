互联网普及率逾七成
中国网民规模接近10亿
2021年02月04日05:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月3日电 （记者张璁）3日，中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8540万，互联网普及率达70.4%。
在网络覆盖方面，贫困地区通信“最后一公里”被打通，截至2020年11月，贫困村通光纤比例达98% 。电子商务进农村实现对832个贫困县全覆盖，支持贫困地区发展“互联网+”新业态新模式，增强贫困地区的造血功能。在网络扶智方面，学校联网加快、在线教育加速推广，全国中小学（含教学点）互联网接入率达99.7% ，持续激发贫困群众自我发展的内生动力。
(责编：杨光宇)
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