本报记者 韩俊杰

走进安徽华铂再生资源科技有限公司生产车间，只见堆积如山的废旧电池，经过自动拆解、冶炼、精炼、极板加工、电池装配，实现“浴火重生”。“通过分布在全国的200多个废品收购站进行收集，公司年处理废旧锂电池达上百万吨。”公司综合管理部经理蒋峰说，废旧电池回收利用实现了产业闭环运行。

在安徽省界首市，不仅仅是废旧电池得以回收利用。废旧铝、铜经回收利用后，可以做成建筑材料，还能加工成泡沫铝产品应用到高科技领域。“进来一只旧电瓶，出去后就成了一只新电瓶”“几个矿泉水瓶，就能够制作一件衬衫”“废旧铝资源，变身为建筑铝型材”……像这样“化腐朽为神奇”的事情，每天都在上演。

在界首市，循环经济被称为一个“捡出来的产业”。过去，“走村串巷换破烂”，不仅环保意识低、产业档次低，行业还“小、散、乱”。

2005年以来，当地开始建设专业化的再生金属和再生塑料工业园区，通过集中清理整治后，将大企业迁入园区实行规范化管理。由此，循环经济产业实现由散乱到集中、由简单加工到循环利用的嬗变，不仅促进了产业发展，还实现了生态保护的同步提升。

与华铂公司相隔不远，天能电池集团（安徽）有限公司则是行业的下游企业。华铂公司处理后的再生铅，一部分被运送到这里，通过加入改性剂，成为制作锂电池板栅的材料。通过上下游协同，企业之间形成了融合共栖式链条，资源综合利用率达98%以上。

在技术力量的加持下，以清洁生产为特点的企业内部自循环、以上下游协调配套为特点的园区中循环和以节能减排和资源循环利用为特点的大循环逐步形成。

据了解，界首市资源综合利用产业惠及10个乡镇、10万人口。“发展循环经济，让我们找到了富民兴市的路子。”界首市委书记徐会东说。

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