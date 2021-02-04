本报记者 孟思奇

原标题：一屏统揽全域 精准处理难题

江苏南通市民张先生开车经过江海大道时，发现路面上有玻璃碴。拨打110后，问题很快得到处理。

在过去，这类非警务警情，需要和相关部门对接，处置效率并不高。而现在，接警服务台只需上报至南通市市域治理现代化指挥中心，就能快速受理，准确派单，并及时对群众作出反馈。

南通基于京东数字科技集团“智能城市操作系统”建成了市域治理现代化指挥中心（以下简称“指挥中心”），并于去年6月19日正式挂牌运行。在指挥中心大楼，记者看到不断闪烁更新的大屏幕上，有一张总体态势图和16张专题图，分别从党建引领、经济发展、社会治理、政务服务、公共安全、城市运行6个领域反映着南通的城市运行情况，一旦出现突发情况，指挥平台可及时派单到具体执行部门，迅速处理。

前一段时间，南通城管局牵头开展整治扬尘行动。南通市城管局监管处副处长陈坚介绍，过去仅靠人员巡查来治理扬尘，力量有限，而现在，“指挥中心通过整合住建部门、环保部门、城管部门、公安部门的视频监控和数据，可以对建设工地，对于产生扬尘的源头地视频进行实时抓取，推送到各个部门进行处理，提高了效率”。

而这样实时抓取的实现，过程并不容易。南通市委市政府要求对全市数据资源进行整合，力求打通各部门之间信息交换的渠道。经多方努力，指挥中心整合了网格化服务管理、12345、数字城管职责，并与市大数据管理局实行“一体化运行”。

为打通各部门数据，京东数字科技集团也投入技术力量对市域数据进行整合。京东数字科技集团副总裁郑宇介绍，在数据资产一张图上，以考核的方式，对各部门的数据接入、数据更新、数据质量等情况进行问效，促使各部门按照要求主动汇聚和更新数据资产，做到数据“落得下，管得住，用得好”。

目前，南通市10个县（市、区）、64家市级部门，共4095项数据资源实现共享。南通市委副秘书长李学义介绍，指挥中心实时汇聚了百姓生活方方面面的数据，通过对数据进行研判、分析，可以及时掌握群众关注的热点、痛点，更加精准地为群众服务。

在指挥中心，工作人员每天会接到许多大大小小的线索，有的来自12345、网络渠道上报，有的来自基层工作人员的主动发现。据了解，指挥中心建设了1个市级指挥中心、10个县（市、区）指挥中心和96个乡镇街道指挥中心。7万多名网格员在一线，把各种突发情况上传到指挥中心。有些涉及老百姓举报、投诉的情况，各部门如需要第一时间了解情况，可以连线网格员。

郑宇介绍，这套三级联动指挥体系，包含了标准操作流程的预案库、疑难推诿事件处置样板的案例库、事件处置时限等细节的知识库。通过技术对相似事件进行智能合并，对于多个渠道上报的事件，避免了重复交办、资源浪费情况的发生。对于疑难交叉事件，可以和预案库、案例库、知识库进行智能匹配，找到过去出现过的类似事件及当时的解决方案，实现智能匹配和事件分拨。

据了解，三级指挥体系实现了全市域事件的一门受理、一体派单、联合处置、实时追溯和闭环问效。市级指挥中心统揽全局，县级指挥中心实战指挥，镇级指挥中心一线处置，实现纵向三级联通，构成了横向到边、纵向到底的立体化、全覆盖指挥体系。

(责编：曹昆)