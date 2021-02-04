本报记者 寇江泽

“做好碳达峰、碳中和工作”是今年重点任务之一。中央经济工作会议强调，我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。碳排放达峰行动方案如何编制？如何着手推动碳达峰、碳中和？如何协同好减污与降碳？记者进行了采访。

已启动碳排放达峰行动方案编制

作为最大的发展中国家，我国面临着发展经济、改善民生、防治污染等一系列任务，实现碳中和任务艰巨。“发达国家从碳达峰到碳中和，过渡期少则45年，长则70年，我国只留了30年。”中国工程院院士、国家气候变化专家委员会名誉主任杜祥琬表示，实现碳中和要付出艰苦卓绝的努力，但这也是个机遇，需要全社会经济体系、能源体系、技术体系等转型升级。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所所长高世楫表示，要尽快完善碳减排相关制度和政策体系。“要推动碳减排与经济社会协同发展，更加重视发展绿色能源产业，加快推进绿色低碳生产、生活方式，开展碳排放达峰行动。”

中央经济工作会议提出，要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。生态环境部应对气候变化司有关负责人表示，已经启动达峰行动方案编制，加快调整优化产业结构、能源结构，加强部门协调配合，明确各地方和重点行业的达峰目标、实施方案和配套措施，压实地方、部门和行业责任。在“十四五”“十五五”期间持续推动全社会绿色低碳转型。

“推动将碳达峰行动落实情况纳入中央生态环境保护督察。‘十四五’末，将对各地方和重点行业达峰行动的进展情况开展阶段性考核评估，及时调整强化政策措施，确保实现目标。”该负责人说。

各地尽快明确目标，严控煤炭消费

江西鹰潭市余江区，保太集团再生铝熔炼车间内一片火热。破碎废铝通过输送带源源不断进入熔炼炉，雪白的铝锭被生产出来，闻不到刺鼻的气味。

2020年，鹰潭发放700万元科技创新券，引导保太集团等14家企业科技创新改造，推进节能减排。保太集团投入4000多万元对熔炼炉进行节能、智能化改造。“以前，生产一吨再生铝要消耗80多立方米天然气，现在只要55立方米，节约70多元。成本降低了，产能还提升了。”保太集团董事长彭保太说，今年公司将启动三年技改计划，引进新技术，争取单位能耗再下降20%以上。

实现碳达峰目标，需要各地尽快开展行动。

专家认为，各地资源禀赋结构、产业基础、发展阶段不一样，不同地区要提出不同减排要求。“东部沿海地区经济比较发达，经济转型领先，一些地区在‘十四五’期间可以提前实现碳达峰目标。”国家气候变化专家委员会副主任何建坤说。

公众环境研究中心主任马军建议，各个城市都要比对全国目标，尽快设定公布各自目标，并开展达峰行动，每年评估发布进展，“达峰后的城市要设定发布减排路径。要建立强制与自愿相结合的企业碳披露制度，鼓励企业制定碳达峰、碳中和目标。”

一些地方认为2030年前是继续提高化石能源使用的窗口期，仍在谋划高碳煤电项目。“高碳项目的碳排放会持续到2050年后，给碳中和目标带来巨大压力。这些项目上马后，还会压缩低碳行业技术的发展空间。”中国工程院院士、生态环境部环境规划院院长王金南表示，一些地方要重新审视规划思路，必须摒弃以前的发展观念，不能走传统的以高耗能产业为主的老路。

生态环境部应对气候变化司有关负责人表示，将采取更加严格措施控制化石能源消费，特别是严格控制煤炭消费，合理控制煤电发展规模，加大散煤治理力度。

从源头进行结构调整，协同减污降碳

中央经济工作会议指出，要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。

生态环境部环境规划院对近80个城市的调研发现，绝大部分城市的温室气体和大气污染分属两个部门管理。王金南表示，2015年到2019年间，约有2/3城市没有实现二氧化碳和主要大气污染物的协同减排，而实现协同减排的城市中，大气污染物减排幅度明显高于二氧化碳。

“‘十四五’期间，二氧化碳和大气污染物协同管理是关键。”王金南建议，开展城市二氧化碳和大气污染协同管理评估，统筹应对气候变化和生态环境保护，开展碳达峰和空气质量达标“双达”行动。

生态环境部环境规划院大气环境规划研究所所长雷宇建议，在设定整体空气质量改善目标的同时，针对重点区域及部分城市设置差别化、有针对性、更为具体的阶段性改善目标。通过城市空气质量目标“倒逼”产业结构、能源结构深度调整，协同减污降碳。

专家表示，“十四五”期间应从多方面推进协同治理，从源头进行结构调整，尤其是加速推动能源、交通等结构转型。应加快能源转型变革，大力发展非化石能源，推动可再生能源发展。大力发展低碳交通，积极发展绿色建筑，推动绿色低碳技术创新。

做好碳达峰、碳中和，市场手段的作用要重视。

“过去我们更多考虑用行政手段解决问题，现在要更多考虑行政和市场手段结合。”中国科学院科技战略咨询研究院副院长王毅说。生态环境部应对气候变化司有关负责人表示，要更好借助碳排放权交易市场等市场手段，综合运用科技、财税、环保等政策，更好推进高质量发展。

做好碳达峰、碳中和，生态系统碳汇要扮演重要角色。

“十四五”生态建设目标初步确定，力争2025年全国森林覆盖率达到24.1%。“我们将把国土绿化与应对气候变化有机结合起来。随着森林面积的扩大和森林蓄积量的提升，森林碳汇将逐步提高。”国家林草局副局长刘东生说，同时我们还将提升草原、湿地碳汇，为实现碳中和目标发挥越来越大的作用。

《 人民日报 》（ 2021年02月04日 02 版）

(责编：杨光宇、曹昆)