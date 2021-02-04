陆娅楠

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《建设高标准市场体系行动方案》。这个8000多字的文件一出来，立即在社会上引发热烈关注。



《行动方案》提出，通过5年左右的努力，基本建成统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善的高标准市场体系，为推动经济高质量发展、加快构建新发展格局、推进国家治理体系和治理能力现代化打下坚实基础。

建设这样一个高标准市场体系，《行动方案》不仅给出了时间表，也给出了路线图和任务书。

时间表：用5年左右的时间，基本建成高标准市场体系。

路线图：夯实市场体系基础制度，推进要素资源高效配置，改善提升市场环境和质量，实施高水平市场开放，完善现代化市场监管机制。

任务书就更详细了，因为这个文件是行动方案，所以里面有很大的篇幅，都是具体的行动举措，包括如何畅通市场循环，疏通政策堵点，打通流通大动脉等。

高标准市场体系什么样？建设高标准市场体系有何重大意义？《行动方案》将从哪些方面加快完善社会主义市场经济体制？又该如何保障《行动方案》落实？麻辣财经记者采访了有关专家，赶紧一起来听听他们的观点。

高标准市场体系，是对现代市场体系的延续和升级

建设高标准市场体系，是加快完善社会主义市场经济体制的重要内容，对加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要意义。

“建设高标准市场体系，将为推动经济高质量发展提供内生动能。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所研究员郭丽岩表示，推动高质量发展，需要依靠高标准市场体系的建设，来加快质量变革、效率变革和动力变革，持续优化要素配置，在更高水平上实现供需动态平衡和社会生产力水平的整体跃升。

《行动方案》全文共六部分51条政策措施，将高标准市场体系的特征概括为“统一开放、竞争有序、制度完备、治理完善”16个字。在这样一个市场体系中，社会主义市场经济体制更加成熟、更加定型；能够充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，可以进一步激发各类市场主体活力。

国家发改委经济体制与管理研究所副研究员陈伟伟认为，高标准市场体系是对现代市场体系的延续和升级，更加强调制度的完备性、更加强调公平竞争、更加强调政府维护市场秩序的重要性。“实施高标准市场体系建设行动，在既有市场体系基础上建设高标准市场体系，是进一步理顺政府与市场关系的具体行动，是加快完善社会主义市场经济体制的内在要求。”

“统一开放、竞争有序”这前八个字侧重“有效市场”，解决要素市场发展滞后、市场竞争环境不够完善、市场内外开放广度和深度需要继续拓展等问题，后八个字“制度完备、治理完善”侧重“有为政府”，解决市场体系基础制度尚不健全、市场监管还不适应经济社会发展需要等问题。

畅通国内大循环，关键在于市场配置资源的决定性作用是否得到充分体现，同时政府作用是否更好发挥，否则即使国内市场交易规模再“大”也不算“强”。“实施高标准市场体系建设行动，通过完善市场体系基础制度、营造公平竞争环境、健全市场监管等，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成国内统一大市场，将为构建新发展格局提供基础支撑。”陈伟伟说。

夯实市场体系基础制度，进一步激发市场主体活力

夯实市场体系基础制度，是建设高标准市场体系的根基。《行动方案》包括全面完善产权保护制度、全面实施市场准入负面清单制度、全面完善公平竞争制度，进一步强固社会主义市场经济的基础框架。

在全面完善产权保护制度方面，《行动方案》提出，要全面清理对不同所有制经济产权区别对待的法规，落实打击非公有制企业工作人员侵害企业财产权益等相关犯罪的规定，加强对非公有制经济财产权的刑法保护，推动涉产权冤错案件依法甄别纠正常态化机制化。

强化知识产权保护，也是一大重点。依法对侵权假冒的市场主体、不法分子予以严厉打击，有利于提升供给体系质量、有力推动高质量发展。而对老百姓来说，严格保护知识产权，也有利于更好地优化营商环境，净化消费市场、维护广大消费者权益，让人民群众才买得放心、吃得安心、用得舒心。

《行动方案》还提出，完善农村集体产权确权和保护制度，切实防止集体经济组织内部少数人侵占、非法处置集体资产，防止外部资本侵吞、非法控制集体资产。

“产权保护、平等准入、公平竞争、公正监督等，是市场体系的基础构件。”中国发展研究基金会副理事长、全国政协经济委员会副主任刘世锦表示，建设高标准市场体系，首先要做好打基础的工作，真正做到市场在资源配置中发挥决定性作用，同时更好发挥政府作用。

《行动方案》以问题和目标为导向，重点突出了贯彻落实和可操作性。郭丽岩说，全国统一的市场准入负面清单制度已经实施两年多了，这次强调全面落实“全国一张清单”管理模式，明确提出建立覆盖省、市、县三级的市场准入隐性壁垒台账，畅通市场主体对隐性壁垒的意见反馈渠道和处理回应机制，做到了既解决“准入”问题，又解决“准营”难题。

再如，这次《行动方案》首次明确提出增强公平竞争审查制度的刚性约束，针对当前公平竞争审查在自审自查过程中发现的问题，强调建立公平竞争审查举报处理和回应机制，并要求及时核查举报涉及的问题。为了在实践当中进一步消除公平竞争审查存在的模糊地带，一方面强调要明确和细化纳入审查范围的政策措施类别，另一方面建立公平竞争审查例外规定适用指南并建立动态调整机制，不适用“例外规定”的政策措施则全部接受公平竞争审查。

要素资源高效配置，是高标准市场体系的显著标志

推进要素资源高效配置，是建设高标准市场体系的重要内容。《行动方案》包括推动经营性土地要素市场化配置、推动劳动力要素有序流动、促进资本市场健康发展、发展知识技术和数据要素市场。

“我国要素市场建设相对滞后于产品市场。不论是传统的土地、劳动力、资本市场，还是近年来兴起的知识、技术和数据等市场，在产权界定与保护、市场准入、公平交易、科学监管等方面，都不同程度存有矛盾、缺陷或不足。”刘世锦表示，要素市场发展滞后不利于提高全要素生产率，不能适应经济社会高质量发展的要求，“建设高标准市场体系，必须把要素市场作为深化供给侧结构性改革的重点加以推进，尽快补上这一短板，并使之成为市场体系上台阶、高标准的显著标志。”

改善提升市场环境和质量，是建设高标准市场体系的本体。《行动方案》包括提升商品和服务质量、强化消费者权益保护、强化市场基础设施建设。

实施高水平市场开放，是建设高标准市场体系的关键。《行动方案》包括有序扩大服务业市场开放、推动规则等制度型开放。

“创新和开放是建设高标准市场体系的重要引擎。”刘世锦说，面对逆全球化潮流，我们坚定地维护和推进全球化进程，对外开放不动摇、不后退，把大门开得更大，以制度型开放为重点推动更高水平的对外开放，并以此带动国内高标准市场体系建设，同时也对全球市场体系建设起到积极引领作用。”

完善现代化市场监管机制，是建设高标准市场体系的保障。《行动方案》包括推进综合协同监管、加强重点领域监管、健全依法诚信的自律机制和监管机制、健全社会监督机制、加强对监管机构的监督、维护市场安全和稳定。

一分部署，九分落实。《行动方案》要求，坚持和加强党对高标准市场体系建设的领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把党的领导贯穿高标准市场体系建设全过程，确保改革始终沿着正确方向前进。

此次《行动方案》还明确，加强对监管机构的监督。强化对监管机构依法履行监管职责情况的监督检查，促进监管权力规范透明运行。对监管机构不作为、乱作为要严肃追责问责。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)