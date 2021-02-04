第四批国家药品集采：拟中选药品平均降价52%
又一批药品降价了！2月3日，在国家医保局等相关部门组织和指导下，全国各省份组成联盟开展第四批国家组织药品集中采购，在上海产生拟中选结果。本次采购共纳入45种药品，全部采购成功，拟中选药品平均降价52%，涉及高血压、糖尿病、消化道疾病、精神类疾病、恶性肿瘤等多种治疗领域。公示后将发布正式中选结果。预计全国患者将于2021年5月用上本次集采降价后的药品。
共有152家企业参加本次集采，产生拟中选企业118家，企业拟中选比例提高至71%，拟中选产品158个，包括5家外资企业的5个产品，涉及德国、法国、印度和日本跨国药企。拟中选产品中，上市公司、外资企业、百强企业等企业的产品占62%，同时也有氨磺必利片、丙泊酚中/长链脂肪乳注射液等2个原研药品拟中选，将高质量地满足患者的用药需求。
一批常用药品、抗癌药品费用经过本次集采将明显降低。以胃溃疡治疗药物艾司奥美拉唑肠溶片（20mg/片）为例，集采后每片价格从9元下降到3元，整个疗程可节约费用约240元。抗癌药索拉非尼单片价格从95元下降到30元，按每天2片的服用量计算，每个月可为患者节约药费3900元。治疗多发性骨髓瘤的抗癌药硼替佐米注射剂单支价格从1500元降至600元，整个疗程可节约费用约3.6万元。精神分裂症治疗药物氨磺必利原研药企业赛诺菲公司中选，单片价格由12元降至1.6元，患者每个月可节约费用约912元。
集采的药品坚持高质量标准，仍将通过质量和疗效一致性评价作为仿制药入围的条件。同时，进一步微调优化采购规则，将最多可中选企业数量从原来的8家增加到10家，提高供应保障能力。
我国药品集中带量采购工作正式走向常态化制度化，近日国办印发的《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见》已经明确。此前已开展三批药品集采。据国家医保局副局长陈金甫介绍，前三批已开展的国家组织药品集采共涉及112个品种，中选产品的平均降幅达到了54%，截至2020年，实际采购量已经达到协议采购量的2.4倍，节约费用总体上超过了1000亿元，有效降低了患者负担，提高了群众用药的可及性。地方按照国家组织集中采购的基本规则，同时在开展药品集中带量采购工作，省级集采累计达到259个品种，每年可节约费用达到240亿元。
（人民日报中央厨房?健康37℃工作室 李红梅）
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