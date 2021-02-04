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国铁集团：1月份国家铁路货运量创新高

樊曦
2021年02月04日07:33 | 来源：新华社
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　　新华社北京2月3日电（记者樊曦）记者3日从中国国家铁路集团有限公司获悉，1月份，国家铁路货运量创历史新高，货物发送量完成3.24亿吨，同比增加3410万吨、增长11.8%。

　　1月份，全国铁路日均装车17.3万车，同比增加 1.94万车、增长12.7%。其中，电煤运量增长强劲，完成运量1.2亿吨，同比增长23%。

　　据国铁集团货运部负责人介绍，国铁集团充分利用铁路新线开通不断增加的运能和“八纵八横”高铁网越织越密释放的货运能力，深入推进货运增量行动，大力实施以货补客，努力促进增运增收。

　　该负责人表示，1月份，国铁集团组织各单位加大煤炭特别是电煤运输组织力度，每日盯控掌握铁路直供电厂库存情况，对库存低于7天的电厂及时启动电煤应急保供机制，集中运力实施突击抢运，主要煤运通道运输实现整体上量，全国350家铁路直供电厂煤炭存煤可耗天数稳定在13天以上。

　　中国铁路太原局集团公司以大秦、瓦日重载煤运通道为重点，主打晋煤外运，大秦、瓦日线运量同比分别增长18.3%和30.7%；中国铁路呼和浩特局集团公司利用唐包煤运重载通道，主打蒙西煤炭铁海联运，唐包线运量同比增长64.3%；中国铁路西安、武汉局集团公司加快打造浩吉线集疏运系统，积极组织陕煤直达外运，浩吉线运量同比增长86%。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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