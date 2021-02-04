刘叶琳

原标题：“十四五”机电贸易提质增效仍是主调

“2021年，全球经济的恢复性增长将对中国机电外贸持续健康发展构成有利支撑，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的实施将加速亚洲地区的产业链融合，尤其强化中国在机电领域的重要地位，以技术创新、布局优化、市场多元等为明显特征的‘提质增效’将贯穿‘十四五’时期。”谈及今年机电贸易的发展趋势，中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺作出如是表示。

2020年中国机电产品出口的超预期增长，带动“十三五”期间机电出口复合增速达到3.34%。2020年中国机电产品进出口在市场主体、产品结构、市场布局等多方面持续优化，24万余家机电出口企业、11万余家机电进口企业奋力拼搏、逆势突围，实现了进出口额的逆势增长。

数据显示，2020年，中国机电外贸连续第19年保持贸易顺差，全年实现贸易顺差5919.6亿美元，同比增加407亿美元，高于中国货物贸易5350亿美元的总体顺差。

“受新冠肺炎疫情造成的‘停工停产’影响，在2020年一季度中国机电产品出口同比大幅回落13.7%。不过，受益于国内疫情防控措施的落实和复工复产的加快，中国机电产品出口在二季度逐渐恢复正常节奏。”高士旺表示，随着国内“稳外资稳外贸”各项政策举措的出台和国外疫情的持续蔓延，中国机电制造业率先恢复的替代效应使得中国机电产品出口在2020年第四季度连创月度新高。数据显示，2020年12月，中国机电产品出口1721亿美元，同比增长23.6%，连续第三个月创单月出口额历史极值，实现连续七个月正增长和连续六个月两位数增长。2020年12月，中国机电产品的出口额比2019年同期增加了323.2亿美元。

2020年，中国机电产品进口也呈现回稳向好的态势，9月至12月中国机电产品进口额增速连续4个月实现两位数增长，其中12月机电产品进口增速达到当年最高水平，当月进口额达到了999.9亿美元的历史最高值。

2020年，中国机电产品对各重点市场出口普遍实现增长，前十大出口目的市场中，仅对印度出现较大降幅。2020年，中国机电产品对“一带一路”国家出口增幅为8.6%，继续高于总体水平，占同期机电出口总值的比重提升至28.5%。“2020年全年，对RCEP国家机电出口额占比提升至24.4%，自RCEP国家机电进口额占比提升至54.8%，贸易黏性持续增长。”高士旺表示。

美国继续保持中国机电产品出口最大目的市场，2020年，中国对美国出口机电产品2780.4亿美元，同比增长8.8%。自2020年7月起，连续6个月实现明显增长。笔记本电脑、平板电脑和手机2020年全年对美国出口额分别增长22.9%、4.9%和5.5%至338.3亿美元、84.4亿美元和322.1亿美元，占同期对美国机电出口总值的26.8%，合计拉动同期对美国机电出口3.3个百分点。

“尽管中国机电产品对美国出口实现了同比增长，但美国对华301调查加征的关税依然对商品贸易结构产生了影响。美方数据显示，美国自中国进口的被加征关税商品较2017年下降明显，其中500亿美元清单和2000亿美元清单较为突出。”高士旺表示，不过，中国仍位列美国机电产品进口来源的首位。

2020年，中国机电产品对越南出口持续高速增长，集成电路成出口亮点。越南是中国对东盟出口的第一大国，2020年，中国机电产品对越南出口额达648.3亿美元，同比增长26.3%，超越韩国成为出口第四大目标市场。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)