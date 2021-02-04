拉动机电出口增长哪家强？ “宅经济”产品增幅最闪亮
2020年，受益于集成电路、自动数据处理设备及零部件、照明设备、家用电器等行业出口拉动，中国机电产品出口实现增长。集成电路、自动数据处理设备及零部件、照明设备、家用电器这四个行业累计拉动机电产品出口增幅3.7个百分点。其中，疫情管控下，远程办公、居家学习和宅家经济的行业增幅最为突出，笔记本电脑、平板电脑、锂电池、灯具、无线耳机、键盘鼠标、吸尘器等商品出口增幅较大。新冠肺炎疫情正使社会经济与生活方式的改变逐步长期化，受益于居家办公生活的行业需求预计仍将持续较高的景气度，全球范围内的经济恢复也将对整体制造业回暖构成支撑。
计算机出口扭转多年颓势。国际数据公司IDC统计，受居家学习与远程办公需求拉动，2020年全球个人计算机出货量同比增长13.1%，达到3.03亿台，是低迷多年的全球个人计算机市场自2010年（13.7%）以来的最大年度增幅。其中，2020年第四季度出货量为9160万台，是2014年第四季度以来的季度峰值，同比增长26.1%。
作为全球计算机重要的生产和出口基地，中国相关产品占全球产能超过九成。“受益于全球需求拉动和产能优势，2020年全年中国自动数据处理设备及其零部件出口2109.6亿美元，同比增长11.6%，占机电产品出口额的13.7%。其中，作为主流产品笔记本电脑，出口量同比增长25.7%至1.8亿台。”中国机电产品进出口商会行业发展部总监高士旺表示。
家用电器出口大幅增长。海关总署数据显示，2020年中国家用电器出口661亿美元，同比增长23.5%，增幅领衔各重点行业。2020年12月当月，中国家用电器出口额同比增长58.6%，实现连续7个月两位数增长。
2020年二季度开始，家电企业产能基本恢复至常态，尤其6月份随着国外疫情不断扩散，部分海外家电生产企业或代工厂因迟迟未开工而陷于停滞，中国的供应链优势凸显。全球市场对中国供应的依赖大幅增加，“宅家”防疫的需要使冰箱、冰柜、微波炉等家电产品需求陡增，人均购买力较强的欧美国家订单大幅增加，家电产品出口态势持续向好。压力咖啡机、多功能台式搅拌机等西式厨房小家电“爆单”，多士炉、空气净化器、吸尘器也同样畅销。
集成电路进出口高速增长。2020年全年，中国集成电路累计出口1166亿美元，同比增长14.8%，连续24个月同比增长，在机电产品出口中的比重从2017年年初的4.5%提升至目前的7.6%。
作为进口额最大的单一商品，中国集成电路2020年全年累计进口3500.4亿美元，同比增长14.6%，占机电产品全部进口额的36.9%和全商品进口的17%，拉动机电产品进口额增速4.9个百分点，是拉动中国机电产品进口的最主要单一产品。
2020年，中国集成电路贸易逆差同比增长14.5%至2334.3亿美元的历史最高水平，比2019年扩大了294.8亿美元。其中，2020年12月，中国集成电路进口348亿美元，同比增长26.5%，连续5个月保持在300亿美元以上，9月创出371.1亿美元的历史最高值；12月集成电路出口134.8亿美元，同比增长39.4%，连续6个月保持在100亿美元以上，并创出近七年的单月出口最高值。
手机出口量降额增。中国手机产能约占全球七成比重，新冠肺炎疫情影响全球手机行业供需两侧拖累手机出口。尽管国内疫情防控推动供应端在2020年三季度恢复常态，但品牌商普遍推迟发布新品使出口量增长乏力，2020年全年，中国手机出口9.66亿部，连续两年低于10亿部水平，比2019年同期下降2.8%，连续第五年回落，比2015年出口量顶峰时期减少3.77亿部。
“受出口平均单价提升拉动，中国手机出口额实现增长，2020年全年，中国手机出口额同比增长0.9%至1254.5亿美元，保持单一商品出口额首位，占中国货物出口总额的4.8%和机电产品的8.1%。2020年全年，中国手机出口均价同比增长3.8%至每部129.8美元，为历史最高年度均价。”高士旺表示，受疫情影响，各大品牌厂商普遍延期一个月发布新品，2020年9、10月中国手机出口额同比大幅回落，2020年11月，中国手机出口206亿美元，创出历史最高值，2020年12月，中国手机出口143.5亿美元，同比增长18.1%。
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