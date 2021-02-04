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牛年见喜 外资大块头纷纷入华

秦志刚
2021年02月04日07:36 | 来源：国际商报
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原标题：牛年见喜，外资大块头纷纷入华

　　本报讯上中下游一体化能源化工公司中国石油化工股份有限公司与塑料、化工和炼油企业利安德巴赛尔日前共同宣布，双方已签署合资协议，成立50:50对等合资公司，扩大在中国生产环氧丙烷(PO)和苯乙烯(SM)。合资公司将命名为宁波镇海炼化利安德巴赛尔新材料有限公司。

　　中国石化高级副总裁喻宝才表示，“基于首个合资项目的成功经验，我们十分乐意继续与利安德巴赛尔这一重要的合作伙伴携手再创辉煌。新合资公司的成立，不仅与国家进一步扩大开放的大政方针相一致，也是中国石化深化扩展国际化经营的重要一步。我们对新合资公司能够进一步带动宁波地区经济发展寄予厚望。中国石化将在‘十四五’期间继续推进绿色产业升级和创新转型发展，为持续拉动浙江、华东地区经济增长乃至中国化工产业发展作出贡献。”

　　“在中国经济持续增长的大背景下，中国市场对环氧丙烷和苯乙烯的需求也将随之增加。”利安德巴赛尔执行副总裁托克尔·仁曼表示，“我们很兴奋借此合资公司深化我们与中国石化的合作伙伴关系，使我们得以更好地服务中国市场。中国石化卓越的运营能力与利安德巴赛尔的技术实力相结合将是双赢的保证。”

　　密集落地中国市场的外资大块头还真是不少。西门子能源在深圳建立的创新中心日前正式落成。作为西门子能源不断拓展的全球创新组织网络的重要组成部分，深圳创新中心将以清洁能源技术研发与创新业务开拓为核心，充分依托粤港澳大湾区的产业与人才优势，旨在发展成为联合开放、产学研一体协同发展的新型研发机构，赋能大湾区绿色发展。

　　“成功推进能源转型，必须有赖于全球合作，提升传统技术使之成为有效的过渡性解决方案，并开发更加创新的绿色技术。”西门子能源股份公司首席执行官克里斯蒂安·布鲁赫表示，“西门子能源深圳创新中心将整合这些关键要素，打造成为欧盟与中国合作推进中欧绿色伙伴、中欧数字合作伙伴的又一个灯塔示范项目。依托深圳创新中心，西门子能源将更加贴近中国这一充满活力的能源市场，与中国合作伙伴一起，共同创造具有产业和社会价值的技术与创新。”

　　西门子能源中国还宣布在深圳设立分公司，并与深圳市有关区政府、深圳能源集团股份有限公司和力合科创集团有限公司签订合作协议。西门子能源股份公司首席技术与战略官维诺德·菲利普（Vinod Philip）表示，“构建可靠、高效、低碳的能源供应体系是深圳建设高质量发展新高地与打造大湾区世界级城市群的关键要素。我们携手合作伙伴将创新想法更快变为现实，以切实行动为中国在2060年前实现碳中和作出贡献。” （秦志刚）

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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