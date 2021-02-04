就地过年催生临时用工新需求 多家餐企春节档缺人
“每年春节前，随着务工人员返乡，都会遇到人手不足的情况。汤先生的每家门店后厨要配置3~5人，每年春节档，除日常招聘外，还会补充寒假工来负责外卖打包，总部留沪过年的人也会来顶班。”对快餐连锁品牌汤先生合伙人刘信而言，今年春节与往年还有些不同。
“今年春节有一点特殊，因为各地就地过年的倡议，留在上海的人会多一些，我们判断堂食、外卖订单都会比往年春节要多，这也对用工提出了新要求。”刘信说，今年春节期间，汤先生计划招聘10人，主要集中在基础岗位。
北京同和居月坛店厨师长、餐饮部经理武根深刻感受到了今年“春节档”餐饮企业用工的一些新变化。“在地方防疫举措下，有些员工回家后就不能返岗了，同时外地人进京难，也招不上人。目前，我们前厅后厨满编要百余人，现在还有20%的缺口，大家都是加班加点补位干。”
今年，北上广深等一二线城市或将迎来人流量最多的春节长假。餐饮业也面临“最需要人”的春节档，一些选择不打烊的商家通过各种方式保障人手充足。
记者了解到，在饿了么商家端开通的招聘通道上，近1个月来，近1200家餐企通过饿了么发出招聘，吸引到超过1万名有就业意向的人员报名。同时，为响应京沪等地“春风行动”，饿了么在春节期间为有临时就业需求的人员，提供超过1.5万个岗位。
“1月中旬以来，商户用人需求增加，新增岗位供给出现峰值，环比1月初上涨180%。从春节档招工情况来看，一般老牌餐企员工相对稳定，中小型餐厅、新开张饭店的人手比较紧张。从发布招聘意向的商家情况来看，有不少是紧急新增的岗位。对于一些就地过年、开门营业的商家来说，需要招聘一些人来备战春节档的服务。另外，在‘就地过年’倡议下，一些留下来的求职者选择就地就业，报名比例较日常提升了近3倍。”饿了么商家运营部行业运营专家王力表示。
餐企的招工需求多集中在北京、上海、杭州、深圳等城市。岗位以服务员需求最高，占比近80%，此外，配菜、打包等岗位也比较缺人。
与此同时，求职市场也一改常态，“留下过年”让有就地就业意向的人员增多。饿了么商家生态及创新服务负责人王丽表示：“往年春节档，去异地尤其一线城市兼职的寒暑假短期工会比较多。但今年在‘就地过年’的倡议下，跨省就业的人数少了，而就地就业的人数占比较之前提高了2倍。”
记者从饿了么了解到，除了开辟招聘通道，满足商家用工需求之外，饿了么还将在北京、上海等地区提供超过1.5万个骑手岗位。春节期间，饿了么将和商家一起，保障餐饮外卖、急送药等订单配送到家服务。针对坚守岗位的蓝骑士，饿了么将提供多重补贴，对年后返岗的骑手也将提供开工红包、补贴。最高补贴金额超过1万元。
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