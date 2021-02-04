疫情难掩家政业“朝阳”本色 80后成市场消费主力
2020年，受新冠肺炎疫情影响，临时保洁、简单家务等家政业务受到影响，而养老、育儿等刚需市场支撑家政行业稳步发展，近日，互联网家政服务平台阿姨来了推出的《2020雇主年鉴》用数据向人们展示了家政业的发展趋势。
一老一小刚需强劲
2019年一直使用白班服务的尹先生表示：“疫情期间，家人更加注重健康防护了，请的阿姨每天往来奔波，总是有点担心在人群中的过多接触，直接住家也不是很方便，所以就克服一下先不请阿姨了”。
自己经营服装店的孙女士也透露：“受疫情影响，今年在家的时间比往年多了，很多家务就自己做，另外，疫情对今年的收入也有一些影响，亲力亲为也节省了请阿姨的支出。”
受疫情影响，很多消费者选择自己投入更多的时间和精力进行日常保洁，这也使得这类非刚性需求家政服务需求下降。根据《年鉴》，家务类服务的客户相较2019年下降明显，但是高端家务及别墅家务服务的占比实现同比提升，表明高端家务服务需求仍强劲。
一老一小家政服务同样显示出强劲的需求。《年鉴》显示，2020年接受阿姨来了服务的客户中，老年护理及养老服务的占比9.5%，同比提升了4.7%；选择育儿类服务的占比48.2%，同比提升了5%，其中育婴及早教（不需做家务）的客户占35%，比2019年大幅提升了19%。
数据反映出，由于疫情下幼儿园、托儿所及养老机构出于防疫需求，或关停或封闭管理，市场对育儿和养老服务的需求明显增加。
疫情难掩家政业“朝阳”本色
根据《年鉴》，2020年阿姨来了的全国客户分布中排名前六的省市分别为：北京（53%）、湖北（12.4%）、浙江（8%）、上海（7.2%）、江苏（7%）、广东（3.5%）。与2019年相比，服务范围相同，占比稍有变化，其中湖北尽管受到了疫情影响，但接受服务的客户数量却环比上升。
《年鉴》指出，这从一个侧面反映出家政服务是一个朝阳的产业，有着不被环境所左右的市场需求。
从2020年的客户构成中可以看出，60后客户占比8%，70后客户占比17%，80后客户占比54.5%，90后客户占比14.8%；与2019年的客户构成对比，80后仍是最重要的客户群，占比超过一半，60后和70后的客户呈下降趋势，而90后的客户正在快速增长。
《年鉴》认为，随着城市老年人口比例持续提高、二胎政策的日益推进，80后和90后是“四老＋两小”家庭构成的主力一代，再加上自身持家的重担，今后很长时间内都将是家政服务的主力消费人群。
85后阿姨最走俏
消费者何女士说：“春节后幼儿园一直没有开学，我和孩子的爸爸都要上班，父母也不在身边，只能请个阿姨来家照顾，等了两周也没有找到那个‘最满意’的，后来想想学历、年龄这些其实也不重要，只要性格好、对孩子有耐心，能让我们放心就好。”
何女士的这种想法在2020年的家政市场中很有代表性。《年鉴》显示，雇主希望阿姨年龄在35~45岁的占比15.5%，要求35岁以下的占比1.3%，要求45岁以上的占比4.7%，不限制年龄的雇主提升到78.5%。另有14.5%的雇主明确要求阿姨具备一定学历，25.2%的雇主明确要求阿姨有相关的从业经验。
《年鉴》认为，35~45岁、高中以上学历的阿姨走俏除了精力旺盛，年龄相仿、容易沟通也是一个重要原因。年龄的降低、学历的提升将是未来阿姨的就业趋势。
根据统计，有4.2%的雇主对阿姨的户籍有要求，1.2%的雇主对阿姨的属相有要求，虽然环比都在下降，但是《年鉴》仍呼吁消费者消除地域偏见，给予阿姨们一个平等就业的机会，只要服务满意，就是对的选择。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五方面细化安排保障人民群众基本生活需求
- 人民网北京1月27日电（许维娜）27日上午，国务院联防联控机制就做好人民群众就地过年服务保障工作举行发布会。国家发展改革委、国家卫生健康委负责人，民政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部有关司局负责人介绍《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》有关情况，并答记者问。…
相关新闻
- 评论
- 关注