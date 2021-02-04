曲晓丽

2020年，受新冠肺炎疫情影响，临时保洁、简单家务等家政业务受到影响，而养老、育儿等刚需市场支撑家政行业稳步发展，近日，互联网家政服务平台阿姨来了推出的《2020雇主年鉴》用数据向人们展示了家政业的发展趋势。

一老一小刚需强劲

2019年一直使用白班服务的尹先生表示：“疫情期间，家人更加注重健康防护了，请的阿姨每天往来奔波，总是有点担心在人群中的过多接触，直接住家也不是很方便，所以就克服一下先不请阿姨了”。

自己经营服装店的孙女士也透露：“受疫情影响，今年在家的时间比往年多了，很多家务就自己做，另外，疫情对今年的收入也有一些影响，亲力亲为也节省了请阿姨的支出。”

受疫情影响，很多消费者选择自己投入更多的时间和精力进行日常保洁，这也使得这类非刚性需求家政服务需求下降。根据《年鉴》，家务类服务的客户相较2019年下降明显，但是高端家务及别墅家务服务的占比实现同比提升，表明高端家务服务需求仍强劲。

一老一小家政服务同样显示出强劲的需求。《年鉴》显示，2020年接受阿姨来了服务的客户中，老年护理及养老服务的占比9.5%，同比提升了4.7%；选择育儿类服务的占比48.2%，同比提升了5%，其中育婴及早教（不需做家务）的客户占35%，比2019年大幅提升了19%。

数据反映出，由于疫情下幼儿园、托儿所及养老机构出于防疫需求，或关停或封闭管理，市场对育儿和养老服务的需求明显增加。

疫情难掩家政业“朝阳”本色

根据《年鉴》，2020年阿姨来了的全国客户分布中排名前六的省市分别为：北京（53%）、湖北（12.4%）、浙江（8%）、上海（7.2%）、江苏（7%）、广东（3.5%）。与2019年相比，服务范围相同，占比稍有变化，其中湖北尽管受到了疫情影响，但接受服务的客户数量却环比上升。

《年鉴》指出，这从一个侧面反映出家政服务是一个朝阳的产业，有着不被环境所左右的市场需求。

从2020年的客户构成中可以看出，60后客户占比8%，70后客户占比17%，80后客户占比54.5%，90后客户占比14.8%；与2019年的客户构成对比，80后仍是最重要的客户群，占比超过一半，60后和70后的客户呈下降趋势，而90后的客户正在快速增长。

《年鉴》认为，随着城市老年人口比例持续提高、二胎政策的日益推进，80后和90后是“四老＋两小”家庭构成的主力一代，再加上自身持家的重担，今后很长时间内都将是家政服务的主力消费人群。

85后阿姨最走俏

消费者何女士说：“春节后幼儿园一直没有开学，我和孩子的爸爸都要上班，父母也不在身边，只能请个阿姨来家照顾，等了两周也没有找到那个‘最满意’的，后来想想学历、年龄这些其实也不重要，只要性格好、对孩子有耐心，能让我们放心就好。”

何女士的这种想法在2020年的家政市场中很有代表性。《年鉴》显示，雇主希望阿姨年龄在35~45岁的占比15.5%，要求35岁以下的占比1.3%，要求45岁以上的占比4.7%，不限制年龄的雇主提升到78.5%。另有14.5%的雇主明确要求阿姨具备一定学历，25.2%的雇主明确要求阿姨有相关的从业经验。

《年鉴》认为，35~45岁、高中以上学历的阿姨走俏除了精力旺盛，年龄相仿、容易沟通也是一个重要原因。年龄的降低、学历的提升将是未来阿姨的就业趋势。

根据统计，有4.2%的雇主对阿姨的户籍有要求，1.2%的雇主对阿姨的属相有要求，虽然环比都在下降，但是《年鉴》仍呼吁消费者消除地域偏见，给予阿姨们一个平等就业的机会，只要服务满意，就是对的选择。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)