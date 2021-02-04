每到岁末年初，忙碌了一年的职场人，除了盼着春节假期，能够拿多少年终奖也是他们非常关注的事。大家今年年终奖怎么样？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1505名职场人进行的一项调查显示，现金是最普遍的年终奖发放形式，56.2%的受访职场人表示年终奖数额与预期相符。大家普遍将年终奖用来孝敬长辈、置办年货。77.5%的受访职场人感到公司年终奖对自己能起到激励作用。

56.2%受访职场人表示年终奖数额与预期相符

刘江连（化名）在一家私人工厂工作，从事一线机械操作已十余年，是厂里资格最老的师傅。每年年底，总能收到不同形式的年终奖。前几年厂里效益好，他的年终奖有六七千元，这两年厂里效益远不如前，但也给大家发了猪肉、鱼、米面油和定制的台历，正好用作年货，大伙搬回家也都开开心心的。

程思淼（化名）就职于北京一家民营企业，每年年终奖都会发固定的两个月月薪，再加绩效奖。公司根据业绩排名还会给予部分员工实物奖励，“比如笔记本电脑、平板、手机、家用厨电等”。

“我今年年终奖拿了2000元。虽然已经降低了心理预期，但还是觉得挺少的。”今年23岁的山东小伙汪泉浩（化名）说。

调查显示，98.3%的受访职场人今年都有年终奖。在年终奖的发放形式上，现金（75.8%）最普遍，接下来是生活用品（37.9%）和食品（36.0%），其他主要还有：电子数码产品（19.0%）、金额内自选礼物（7.0%）、奢侈品（6.8%）、公司股权（6.1%）等。

大家年终奖折合人民币有多少？调查中，5000-1万元的最多，有25.7%的受访职场人拿了，接下来是1000-5000元（23.3%），1万-3万元（22.1%），500-1000元（9.4%），3万-5万元（8.6%）。

56.2%的受访职场人都表示年终奖数额与预期相符，25.1%的受访职场人直言比预期低，有18.7%的受访职场人感到高于预期。

“去年效益非常不好，有几家同行已经倒闭或正在停业观望。我们维持运营，有一份比较稳定的收入，年底了老板还能照顾到员工的精神和物质需求，已经很满足了。”刘江连说。

陈云（化名）在浙江某县城工作，年终发了1万多元，她查了下全年的工资单，加上年终奖等，总共收入有14万元，还是挺满意的。“但是手里没剩下多少。一部分花在了养娃上，一部分是自己大手大脚花没了”。

近半受访职场人会用年终奖孝敬长辈

周露（化名）在一家国企就职，今年年终奖拿了5万元。她准备把这笔钱存起来，“我喜欢存钱，不喜欢花钱，看着存款数目增加，心里特别有安全感”。当被问到要不要奖励自己，她表示，年终奖本身就是对自己年终的奖励。

程思淼先用年终奖还了上个月的花呗，又给父母转了一部分，“今年过年不能回老家过年了，用年终奖孝敬父母是我的一点心意，还能由老人自由支配”。程思淼说，余下的她准备购买理财产品。

“我准备给孩子买一块儿童手表，再给她报个兴趣班，剩下的买点儿新衣服、准备新年礼品等。”陈云说，老公的年终奖准备先放起来，用于下一次家庭出游的旅行基金。

大家都如何分配年终奖？调查显示，孝敬长辈（48.2%）是最普遍的选择，其次是置办年货（46.2%）。其他主要还有：存起来（38.5%）、奖励自己（36.6%）、购买理财产品（28.0%）、子女教育（18.5%）等。

77.5%受访职场人感到公司年终奖对自己能够起到激励作用

刘江连认为，年终奖是厂里对大家一年辛勤付出的一个肯定，也为来年运营讨个彩头。而且年底开销比较大，年终奖的发放能给员工减轻一部分经济压力，“来年希望厂里效益好，大伙儿工作也更有奔头儿”。

“往年公司年底还会举办晚会，大家得在晚会前一个多月就开始排练节目。晚会氛围非常活跃。领导会对有突出业绩的同事进行表扬和奖励，还有抽奖环节，这也是年终奖的一个重要部分。今年因为新冠肺炎疫情，晚会取消了，但该给的年终奖没少。大家都可高兴了。”程思淼表示，年终奖能够彰显企业文化，体现企业的人文关怀，员工对岗位也会更加热爱，提高团队凝聚力。“明年我一定要更努力工作，争取业绩能迈上一个新台阶”。

汪泉浩表示，年终奖是打工人辛辛苦苦一年的业绩回报。年终奖数额应能体现员工之间的差异，才能够激励大家来年再接再厉，提高员工的忠诚度。

63.5%的受访职场人认为年终奖是为了奖励员工一年来对企业的贡献，60.7%的受访职场人认为是鼓励来年再接再厉，54.7%的受访职场人觉得春节开销大，发年终奖让大家开心过年，34.8%的受访职场人指出年终奖能够增强企业凝聚力。

调查中，77.5%的受访职场人感到公司年终奖对自己能够起到激励作用，其中22.8%表示激励作用非常大。也有22.5%的受访职场人直言激励作用小。

受访职场人中，在私企/民营企业的占48.8%，在国企的占21.3%，在事业单位的占10.8%，在外企的占9.6%，在国家行政机关的占8.4%。

中青报·中青网记者 杜园春 来源：中国青年报

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