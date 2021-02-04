中青报·中青网记者 李超 左智越

“笑气”即一氧化二氮，这种气味微甜的无色气体主要用于牙科、外科麻醉，食品加工助剂等领域。奶油加入一氧化二氮后会膨胀3倍左右，这样就可以使奶油保持直立状态且入口细腻。在一些咖啡店、蛋糕店使用的奶油枪用“气弹”中添加的就是氧化氮。

一般情况下，购买此类气体的消费者需表明具体用途，并提供营业执照与危险品使用手续等。但记者调查发现，目前，违规买卖笑气行为在互联网上已日益猖獗。

日前，中青报·中青网记者调查发现，通过互联网上的“特殊渠道”购买笑气无需提供任何证明，且不少商家承诺，“当日下单，次日送达”。

记者检索发现，多个声称贩卖笑气的商家分布在各大网络平台。虽然各大平台相继推出“绿网计划”，但通常只要避开敏感词汇，就可以轻易搜索到相关信息。

一些香烟代购群内，经常会出现卖家发布气球图标，并配文“闪电发货”。而“瘾君子们”一眼就可识别对方在售卖“笑气”。

记者联系了其中一个名叫“资质代购”的卖家，该卖家长期以境外代购为由销售笑气。

卖家声称：“笑气一箱10盒，一箱售价400元、半箱售价220元。”卖家还称产品包邮，过程绝对安全。随后，卖家简单询问了地址、姓名与联系方式，即表示付款后立即发货，全过程持续不到5分钟。其间，卖家并未核实买家身份，以及是否具有危险品使用资格等。

当日下午4时付款后，不到3个小时，记者就收到了货运单号。次日，一份包裹被圆通速递投递到记者手中。记者发现，这份长约30厘米的快递，被黑色塑料包裹得严严实实，外部还缠绕着数圈透明胶带。物品仅备注为“生活用品”，还印有“已验视”字样。轻轻摇晃快递，会发出“叮叮当当”金属碰撞的响声，声音非常清脆。

记者拆开包装后发现，在一层纸板覆盖下就是6盒笑气。这些盒子上都印有“Best Whip”的字样。每盒有“气弹”24支。据卖家介绍，该“气弹”内含8克笑气。在确认收货后，卖家热情地介绍笑气使用方法。

仔细观察快递包装后，记者发现，快递寄出地址是江苏省镇江市。快递单显示寄件人为卢某某，寄件人留下了联系方式与发货地址。经查询，该地址是镇江市某圆通快递站地址。

拨打电话后，号码归属地为广东省汕头市。接电话的是一位带着广东口音的男子。该男子承认他就是快递寄件人。在记者提出希望继续购买笑气后，该男子表示：“有事情微信上聊。”

该男子介绍，笑气可以全国发货，是因为他的“下线”遍及多个省市。他还邀请记者充当“下线”，继续销售，并承诺以每箱380元的“出厂价”供货。此前，记者购买价格是每箱400元。

“如果你做得多，一个月可以拿100箱，我就给你每箱350元的价格。我身边朋友靠这个轻松月入过万。”

该男子介绍，笑气需求量极大，在年轻人群体广泛流传，拥有广阔的“市场前景”。他还表示，可以先“囤货”，找到买家后，由他发货，全程包邮。

通过快递信息，记者随后拨通了配送快递员的电话。该快递员表示，因为每天的快递量十分庞大，他已记不清楚这份快递的具体情况。

一些知情人士表示，经验老道的快递员一眼就可以辨别出这些快递为笑气，但他们通常会选择“睁一只眼，闭一只眼”。

江苏诺法律师事务所律师樊国民认为，根据《危险化学品安全管理条例》，国家对笑气实行管制许可，未经许可不得经营。因此，在相关法律法规未完善之前，对于未经许可的销售行为，可以按照非法经营罪追究相关人员的刑事责任，对于快递企业和员工的“明知”行为，可以构成非法经营罪的共犯；而对于“有证企业”打擦边球即向个人销售笑气以及个人“娱乐使用”的行为，应该赋予相关职能部门罚款、责令停产停业、吊销营业执照、吊销行政许可等行政处罚的权利。

来自公安禁毒部门的工作人员刘强（化名）建议，打击笑气需进一步强化源头管控。公安机关应会同应急管理、市场监管等部门，重点围绕笑气生产、经营、储存、运输、使用等环节，建立完善从业单位许可、登记备案、信息通报和动态排查、联合整治机制，明确监管责任，落实管控措施，解决底数不明、发现不了的问题。

刘强说，公安机关要立足现有法律法规，加大对非法经营笑气行为的查处打击。对不构成犯罪的，及时通报应急管理部门依据《危险化学品管理条例》予以行政处罚；构成犯罪的，及时立案调查，依法追究刑事责任，努力铲断制销贩黑色产业链。

他建议，在党委政府统筹牵动下，以化工企业、街道社区、居民小区、商贸区、大中小学校和酒吧、网吧、电影院、KTV等娱乐场所为重点，广泛开展吸食笑气危害性、违法性和国家监管政策宣传，促使广大群众特别是青少年主动拒绝、自觉抵制吸食笑气。同时，相关部门应加紧研究非法经营笑气犯罪法律适用以及滥用笑气治安处罚等问题，统一执法思想，规范相关处置流程，为一线执法提供明确支撑指引。

中青报·中青网记者 李超 实习生 左智越 来源：中国青年报

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