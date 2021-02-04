于佳欣

新华社北京2月3日电（记者于佳欣）我国正加速推进区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落地实施。3日召开的国务院常务会议指出，我国对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履约准备，并对下一步如何抓住机遇、应对挑战作出部署。

根据会议内容，目前，有关部门加快协定生效国内相关对接准备工作。协定司法审查、货物贸易关税减让承诺表转换方案制定已完成，原产地累积规则实施技术准备取得实质进展，对协定涉及的701条约束性义务85%已做好履行准备。

涵盖全球约三分之一人口的RCEP于2020年11月15日正式签署，意味着世界上最大自贸区诞生。据悉，目前各方推动RCEP生效的态度都很积极，协定在6个东盟国家和3个非东盟国家批准后，就可先行生效实施。商务部表示，RCEP有望在今年年底生效。

会议提出，推进RCEP落地实施，是扩大开放进而促进改革的重要举措。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示，RCEP生效实施后，将推动我国三分之一的贸易实现零关税，带动相应的服务和投资开放，促进贸易便利化和营商环境提升，并对我国构建新发展格局有重要意义。

根据会议精神，下一步，要针对原产地累积规则，抓紧推进国内相关管理制度改革，有针对性做好相关技术准备，确保协定生效即可落地实施；同时，要围绕扩大制造业、服务业开放，做好提升标准、完善规则等相关准备；此外，要加大协定实施培训力度，帮助企业尤其是小微企业熟悉协定规则内容，增强转型升级紧迫感，提高参与国际合作与竞争的本领。

商务部此前曾专门召开RCEP线上专题培训班，围绕货物贸易、原产地规则、海关程序与贸易便利化等内容进行系统讲解。王受文强调，RCEP是机遇，也有挑战。随着进口关税降低，进口商品价格优势显现，相关行业要有充分心理准备，勇于在竞争中发展壮大，同时，各级政府也要善于运用协定中反倾销、反补贴等贸易救济手段，充分维护我国产业安全。

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)