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中国电商直播用户近4亿人 超六成在直播间购物

2021年02月04日08:04 | 来源：中新经纬
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　　中新经纬客户端2月3日电 由中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》(下称《报告》)显示，截至2020年12月，我国网络直播用户规模达6.17亿，较2020年3月增长5703万。《报告》显示，电商直播用户规模为3.88亿，在电商直播中购买过商品的用户已经占到整体电商直播用户的66.2%。

　　来源：《中国互联网络发展状况统计报告》

　　《报告》显示，截至2020年12月，我国网络直播用户规模达6.17亿，较2020年3月增长5703万，占网民整体的62.4%。其中，电商直播用户规模为3.88亿，较2020年3月增长1.23亿，占网民整体的39.2%；游戏直播的用户规模为1.91亿，较2020年3月减少6835万，占网民整体的19.3%；真人秀直播的用户规模为2.39亿，较2020年3月增长3168万，占网民整体的24.2%；演唱会直播的用户规模为1.90亿，较2020年3月增长3977万，占网民整体的19.2%；体育直播的用户规模为1.38亿，较2020年3月减少7488万，占网民整体的13.9%。

　　《报告》指出，以电商直播为代表的网络直播行业在2020年实现蓬勃发展，在促消费方面，网络直播成为拉动经济内循环的有效途径。在2020年新冠肺炎疫情和决战决胜脱贫攻坚的双重背景下，“跨越信息鸿沟、实现安全交易、形成健康循环”成为政府与企业的重要目标。网络直播作为“线上引流+实体消费”的数字经济新模式，完美契合了上述需求，因而成为发展新热点。

　　《报告》称，随着疫情期间用户线上消费习惯的加速养成，直播电商已经成为一种广泛受到用户喜爱的新兴购物方式。数据显示，在电商直播中购买过商品的用户已经占到整体电商直播用户的66.2%，其中17.8%用户的电商直播消费金额占其所有网上购物消费额的三成以上。(中新经纬APP)

(责编：李宜霖(实习生)、李栋)

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