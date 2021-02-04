平安人寿多个公益性项目稳步推进
收工之后，林胜安第一时间赶到医院换女儿的班，照顾妻子。去年5月，他妻子被检查出肺癌。为治病和照顾有智力障碍的19岁儿子，林胜安花掉了所有积蓄。
52岁的林胜安每天早早起床，提前赶到顾客家里去做保洁。去年疫情暴发后，他原来的工作停滞了，妻子又病了。为了维持家庭，他辞了工作，像妻子过去一样，成了一名家政保洁。
林胜安刚开始四处碰壁，没有客户，但妻子老主顾得知他们家的情况，纷纷主动联系。他因此得以渐渐在女性占多数的家政领域扎根下来，也更卖力地工作。为了多赚点，他一天做好几家。
年底，看到雇主们一大家团团圆圆，林胜安有点难受。他想到住院的妻子，过年了，得给她买些营养品，但他实在窘迫。
志愿者孙瑾通过好友介绍认识了林胜安，几次接触下来，被他的淳朴善良和努力支撑家庭的责任感所触动，觉得“他有一颗赤子之心”。孙瑾是平安人寿江苏分公司的一名保险代理人。她遇到过不少处境艰难的家庭，但像林胜安这般“不离不弃”的并不多。
春节临近，孙瑾给林胜安带来的一个好消息：中国平安“让爱回家”公益项目将给予他春节补贴金，令他可以如愿以偿。
中国平安联合深圳市慈善会、中华社会救助基金会共同发起了以“赤子心，家国情”为主题的2021“让爱回家”公益项目，积极响应政府号召，鼓励怀有赤子心的务工者们在疫情期间“就地过年”，让“爱”回家，并资助每人1500元春节团圆金。
这个冬天，在45座城市，平安人寿志愿者找到了很多如林胜安一样的“赤子心人物”——他们是保洁、保安、洗车工、搬运工、快递员、外卖骑手、环卫工人和建筑工人等，我们身边的普通人——为他们送去温暖和鼓励。
据悉，在过去一年里，平安人寿开展了众多公益项目，抗疫、扶贫、献血、捐书、关爱乡村少年眼健康等等，大量平安人寿志愿者成为“平安守护者”。
驰援抗疫一线的志愿者
新年伊始，河北石家庄、邢台暴发新一轮疫情，张菲菲又一次穿上了防护服，成了“白衣天使”。在入职平安人寿“优才计划”之前，她是河北省人民医院的一名护士。尽管已经离职，但疫情一开始，她便报名成为志愿者，随医院为石家庄市民做核酸检测。
很快，张菲菲接到通知，便立刻到医院做准备工作。从早上六点开始，她一天为1000多名居民采集了核酸拭子样本。在这之后，她每天如此。她还要经常和其他医护人员奔波于不同的社区、居民楼，上门给出行不便的老人和孩子检测。
她每天要工作十几个小时。到第三天的时候，她的手已经冻得红肿，脸则被口罩勒出了花纹。她的防护服每次穿脱要花费不少时间，如果上厕所，就必须脱下来。她为了抢时间，一天不喝水，不吃饭，也不去厕所，强忍着痛苦工作。
“我为家园而战，以专业和信仰，为一个个家庭带去保障！”张菲菲觉得这是自己作为“天使”的特征！
这个冬天，还有赵鹏、马娜等许多平安人寿志愿者也深入一线，积极参与当地的抗疫活动，保障人们平安回家过年。在过去的一年，数以万计的平安人寿志愿者逆行而上，以各种方式为抗疫贡献自己的力量。
自疫情发生以来，平安人寿扩展32款疾病保险产品"新冠肺炎"责任，同时为公众提供了1500万份"E路平安保险计划"免费赠险，总保额合计1.5万亿元。截至2020年末，平安人寿通过线上服务"零接触"，累计赔付新冠案件570件，赔付金额超1511万元。
社区居民安全的守护者
当同事坚守“疫”线的时候，还有无数平安人寿志愿者在用行动成为一名“平安守护者”，帮助他们所遇到的人。尤其是临近年关，他们的急救让一些突发疾病或意外的人，得以安全回家。
去年盛夏的一天，崔蕾忙完上午的工作，和同事出去吃午饭。到办公楼下的时候，她看到一名女子躺在地上，旁边一名男子正焦急地打电话叫120急救。
一些路过的人停下脚步围观，也有人想帮忙，但束手无策，没人敢靠近。男子打完电话，试图把女子从地上拽起来。崔蕾得知倒地的女子突发心脏病，迅速跑了过去，制止了男子的行为。根据她的经验，心脏病抢救的黄金时间是4分钟左右，必须马上施救，而且，其间需要让病人保持平躺，不能把她扶起来。
崔蕾走近病人，看到她嘴唇发紫，随即检查她的脉搏及心跳，发现呼吸、脉搏等生命体征皆无。崔蕾判断，病人出现了心脏骤停现象，果断对她进行心脏按压急救。多次按压之后，病人的生命体征逐渐恢复，慢慢睁开眼睛，一段时间后，呼吸渐渐平稳，一切正常。
一分钟的时间里，崔蕾让这名病人心肺复苏，“起死回生”。“你是医生吗？太厉害了！”旁边的人问她。她并不是医生，而是平安人寿黑龙江分公司的一名保险代理人。不过，工作之余，她会作为急救员参与一些志愿活动。
2019年，平安人寿与深圳市安全研究院、深圳市义工联联合推出“平安守护者行动”，培养具有专业救护知识的保险代理人，为社会储备应急救援力量，保障城市公共安全。同时，活动组织平安人寿志愿者走进社区，在教育、健康、安全、金融、公益等领域，通过志愿服务，助力幸福社区建设。崔蕾便是在这个活动中成长起来的数千“平安守护者”之一，她通过“平安守护者行动”的专业培训和严格考核，获得了国际认证的急救员资质。每个月，公司会举办一些培训，常有急救知识相关的专业培训内容，她因此懂得一些医学常识和急救方法。
目前，“平安守护者行动” 已在全国开展万余场活动，覆盖近40万人群，约1900名平安人寿保险代理人通过培训成为美国心脏协会（AHA）国际救护员。他们像崔蕾一样，常常在各种紧急情况中及时出现，利用所学的医学常识和急救方法，帮助了不少突发疾病的人。
乡村少年成长的守望者
如果说抗疫和“平安守护者行动”是在守护人们当下的生命安全，那么帮助乡村少年阅读则是守望未来。春节快到了，湖南平江招贤小学的程锦又可以在家好好陪伴奶奶过年，给她讲《三国演义》的故事。假期，校长钟二喜鼓励学生把书带回家读。程锦带了好几本书回家。他喜欢看书，看完之后，还常讲述给奶奶听。
校长钟二喜就任以来，一直在学校推广阅读，让孩子们可以接触更多的知识。最初，学校“一贫如洗”，严重缺乏图书资源。她只好自掏腰包，为学校购置了一些好书，放在教室窗台上，方便学生阅读，也可以让书晒到太阳。
窗台图书馆很快吸引了孩子们。他们纷纷抢着到窗前找书看。但是，钟二喜收入不高，“图书馆”的书远远不够大家读。她开始借助网络寻找图书资源。此时，“幕天捐书”项目了解到钟二喜的困境，很快跟招贤小学合作，第一次就捐了500多本图书。
2017年，平安人寿发起“幕天捐书”公益项目，致力于推动闲置书籍城乡流转，搭建乡村学校图书角，打造了一个帮助乡村少年开拓视野、增长见识的教育生态。在“幕天捐书”的帮助下，钟二喜的窗台图书馆变得丰富起来。她把所有书分门别类，码放整齐。孩子们在下课后不再无聊发呆，或者到操场疯跑，短短一年间，都成了“小书虫”。
为了帮助到更多像程锦这样的少年，平安人寿致力于把“幕天捐书”打造成书籍捐赠平台，打通线上线下捐书渠道，借助百万保险代理人和近千家客服门店，连接客户家庭、亲戚朋友与乡村少年，号召大家参与到这个教育生态之中。
截至2021年1月31日，“幕天捐书”项目已累计寄送422万册书籍，覆盖2001所乡村学校，建立18600个图书角，帮扶65万名学生。
除了守望乡村孩子们阅读，平安人寿还联合中国红十字基金会发起“我们都是有福人”——关爱乡村少年眼健康计划，开始为全国11个省市自治区的457所平安智慧小学学生捐赠眼健康相关服务。不久前，首场活动在广西南宁落地，为400名在校学生提供了包括专家护眼课程、视光筛查、配镜、眼病治疗在内的眼科专项公益服务，帮助孩子们提升爱眼护眼意识，预防及减少近视。（许维娜）
(应受访者要求, 文首务工者姓名为化名)
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