冬奥冠军武大靖携手作业帮：为每一分 付出100分
2月4日，北京冬奥会倒计时一周年之际，全球用户规模最大的在线教育公司作业帮宣布中国短道速滑队队长、冬奥冠军武大靖为其 “冠军代言人”，双方将携手共同陪伴中国青少年成长。此前，作业帮已与中国女排达成战略合作，并签约中国女排队长朱婷。
作业帮表示，“为每一分，付出100分”是作业帮和武大靖在各自领域共同的追求与实践。作业帮对教育、成长的理解与武大靖在体育竞技领域的精神内核高度一致，希望借此次合作，携手亿万中国中小学生，共同发扬拼搏进取的奥运精神。
冬奥冠军诠释100分精神：为每一分付出100分
武大靖是中国短道速滑领军人、中国短道速滑队队长，从国家短道队女队陪练员到永不放弃、问鼎奥运冠军，其奋斗励志故事令人鼓舞。
2018年平昌冬奥会上，武大靖以39秒584的成绩打破世界纪录，拿下短道速滑男子500米决赛金牌，这是中国代表团在平昌冬奥会的首枚金牌。
从首次上冰摔倒107次到连破世界纪录的奥运冠军，武大靖多年来依靠每天钻研一件事的工匠精神、“为每一分，付出100分”的极致努力，最终实现了个人职业生涯的突破，也实现了中国冰上男子单人项目冬奥会金牌零的突破。
武大靖的经历给青少年传递了积极进取、拼搏奋进的价值观，在学习中不断自驱、突破自我，在追求梦想的道路上追求极致，最终达成目标。
冠军精神塑造冠军品牌，作业帮自2015年成立以来，始终以“让优质教育触手可及”为使命，以自驱、追求极致、成就用户为价值观，坚持通过科技创新驱动新时代“互联网+教育”变革，为全国累计数亿名中小学生带来优质、普惠的教育资源。
截至目前，作业帮旗下产品总日活已超5000万，月活用户超1.7亿，累计激活用户设备超8亿。作业帮APP是中国唯一月活用户过亿、唯一进入全网top30的教育类APP，在APP STORE K12教育类长年排名第一；作业帮直播课是在线直播课领军品牌，已累计服务学员超6500万，持续领跑行业。
与冠军同行：专业指导、科学努力掌握决胜要领
竞技冠军，每一分都来自专业的指导、科学的努力。
武大靖成绩背后，源于采用科学的训练方法，不断领会技术要领、纠正错误姿势的基础上，借用大数据和科技，有效提高技巧、方法、策略，挖掘潜能并提升自身竞争力。持续科技创新是作业帮的“企业基因”，在备战备考的道路上，作业帮一直致力于帮助学生用科学方法掌握高效学习要领。
“名师有大招，解题更高效”，作业帮拥有多项尖端技术核心专利，在OCR文本识别、语音识别、语义识别等AI技术领域构建了牢固的技术壁垒。作业帮直播课由清北名师领衔，基于行业最大超3亿智能题库，独立研发小、初、高各科超过200个课程体系及大招体系，覆盖学生主要学习痛点，包括知识结构、薄弱环节、易错点等，使学生学习更加高效、有趣，并且课程视频可回放。此外，作业帮辅导老师实时跟踪学生的课前预习、课中秩序、课后作业、日常答疑、家访等个性化需求。
奥运冠军武大靖的个人成长史，对青少年的成长有榜样作用。在线教育高速发展的背景下，作业帮与武大靖合作，将继续修炼内功，以锐意进取的力量，不断推陈出新、突破自我，为用户创造更大价值，引领在线教育行业创新发展。
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