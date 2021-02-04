在今天（2月4日）商务部举行的例行发布会上，新闻发言人高峰表示，为切实保障春节期间广大人民群众生活必需品的消费需求，各地正在加强货源组织，畅通保供渠道，推进产销衔接，全力保障节日市场供应。

据介绍，近日，米、面、油、肉、蛋、菜等生活必需品市场供应有所增加，价格逐渐企稳，有的品种出现回落态势。据商务部监测，上周（1月25日至31日）全国36个大中城市食用农产品市场价格比前一周下降0.5%。其中，面粉批发价格涨幅较前一周回落0.5个百分点，鸡蛋、猪肉价格分别下降3.9%和1.7%，食用油、牛肉、白条鸡的价格均与前一周基本持平。30种蔬菜平均批发价格与前一周相同，菜花、菠菜、西兰花等17种蔬菜价格不同程度下降。

（总台央视记者 刘颖 徐宁宁 戈晓威 刘世军）

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