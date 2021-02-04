原标题：《福布斯》发布2021全球区块链50强 7家中国公司入选

本周三，《福布斯》正式公布了“2021年全球区块链50强”榜单，包括中国工商银行在内，21家公司首次登榜亮相。与此同时，Facebook、谷歌、亚马逊、花旗和万事达等美国公司掉出榜单。

今年是《福布斯》连续第3年评选“全球区块链50强”。从历次评选情况来看，基本每年都会有一半左右新面孔出现。只有微软、三星等12家公司连续3年上榜，其中蚂蚁集团凭借蚂蚁链成为中国唯一一家连续3年上榜的公司。

《福布斯》此次着重介绍了蚂蚁链的开放联盟链。它是蚂蚁链专为中小企业和开发者设计的区块链产品及服务网络，可以将企业区块链开发门槛从百万元级降低至千元，让开发应用系统就像搭积木一样简单。该平台于2020年4月正式对外推出，到目前为止已有6000多名开发者和企业用户，智能合约总数超过10万个，总交易量突破4亿笔。

从趋势上来看，《福布斯》这一榜单的成员构成正越来越全球化。2019年，50家公司中的33家(66%)来自美国，另外13家(26%)来自欧洲。2020年，有30家公司(60%)来自美国，14家(28%)来自欧洲。

而到2021年，有多达一半上榜公司来自美国以外。12家公司来自非洲、亚洲、中东和拉丁美洲，创下新纪录。其中，中国有7家入选，包括蚂蚁集团、中国建设银行和中国工商银行等。

对于中国公司取得的成绩，《福布斯》数字资产研究总监史蒂芬·埃尔里奇(Steven Ehrlich)表示，尽管与欧美许多观察人士的印象截然不同，但中国的政策支持确实推动了区块链技术的快速发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)