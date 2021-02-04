眼下，疫情在一定程度上改变了人们的生活习惯，影响着人们的健康观念和消费观念，为相关行业和健康经济的发展带来了新的机遇。

有专家分析，消费者的生活习惯出现两大趋势，其一是健康意识的提升，健康经济不再局限于医疗卫生领域，而是渗透到衣食住行的方方面面。其二是随着疫情宅家时间变长，家庭成为更受关注的消费场景，智能化、社交厨房等概念发展迅速。在健康经济和宅经济双重趋势的促动下，与健康饮食和厨房场景息息相关的健康厨具也显现出其重要性。

据介绍，锅具品牌康巴赫2020年天猫双11首日成交达1.3亿元，双11期间总成交额突破1.88亿。康巴赫方面表示，这不仅得益于消费者日渐提高的健康消费意识，也离不开品牌用工匠精神打造的质量产品。

中国饮食文化源远流长,制作饮食的炊具文化也是灿烂多彩。民以食为天，打造健康锅具是保障国民饮食健康的一道重要防线。本着助力健康中国建设，保障国民饮食健康的方向，康巴赫以“让每个家庭拥有一口健康的锅具”为使命，致力于用工匠精神打磨安全有保障的蜂窝锅产品，助力厨具产业等健康经济的发展和升级。

据悉，康巴赫研发的蜂窝锅得益于蜂窝网状纹理的凹凸结构，使得锅铲与不粘层之间零接触，可以降低不粘层脱落的可能性；而且高温作用下的蜂窝纹理凹陷处会形成高温水蒸气膜，让食材受热均匀，真正做到隔离涂层，从而达到“物理不粘”的效果，有效缓解传统不粘锅由于化学涂层易脱落带来的健康隐患问题。

谈及当下蜂窝锅市场中的品牌发展，浙江巴赫厨具有限公司董事长周和平称，康巴赫2012年就开始专注蜂窝锅，并持续在蜂窝锅领域深耕，已经探索出一条品类创新、渠道创新和营销创新相结合的行之有效的发展模式，并称“创新是驱动品牌发展的核心驱动力”。

在品类创新方面，康巴赫通过技术创新解决传统不粘锅涂层易脱落的行业难题，并且把创新从产品维度上升到品类维度，奠定了康巴赫这一品牌在各大电商平台走红的品质基础。在渠道创新方面，康巴赫通过深入社交电商等方式，抓住消费场景转换的发展趋势，迅速建立起属于自身的护城河。

在营销创新方面，康巴赫把短视频和直播间作为营销主要方式，通过互联网拉近人们沟通的距离，让品牌迅速红遍大江南北。在内容营销上，康巴赫将《易厨好戏》系列脑洞视频作为重点，将“健康厨房”、“匠心品质”作为核心信息进行全方位解读和传播。

随着《“健康中国2030”规划纲要》的发布，“健康中国”正式上升为国家战略，成为继互联网之后中国经济的新引擎。

布局健康厨房，打造健康锅具是当下厨具行业的发展方向之一。康巴赫方面表示，在下一阶段的发展目标中，将持续深挖品牌在蜂窝锅领域的可能性，将升级的重点放在“打造更实用更健康的锅具”。周和平表示，康巴赫蜂窝锅推出是为了解决如何让人们少吸收涂层或不吸收涂层的问题，未来康巴赫蜂窝锅也将会一直围绕打造健康锅具的方向，在技术上专注“少涂层、无涂层、更智能化”的领域进行突围。（许维娜）

(责编：许维娜、毕磊)