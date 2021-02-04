商务部：2020年我国服务进出口总额45642.7亿元
人民网北京2月4日电 （栗翘楚）2月4日，商务部举行例行发布会，商务部数据显示，2020年，受新冠肺炎疫情等多种因素的影响，我国服务进出口总额45642.7亿元（人民币，下同），同比下降15.7%。
商务部新闻发言人高峰表示，2020年，我国服务进出口增速降幅逐季收窄趋稳，服务出口明显好于进口，贸易逆差减少，知识密集型服务贸易占比提高。主要呈现以下特点：
一是12月当月服务出口增速创年内最高。12月当月我国服务出口2316.2亿元，增长6.9%，是2020年出口增速最高的月份。其中，知识产权使用费出口79.4亿元，同比增长76.6%；个人文化娱乐服务出口13.5亿元，同比增长46.5%；运输出口509.7亿元，同比增长56.9%。
二是服务贸易逆差大幅减少。2020年我国服务出口19356.7亿元，下降1.1%；进口26286亿元，下降24%。服务出口降幅小于进口22.9个百分点，带动服务贸易逆差下降53.9%至6929.3亿元，同比减少8095.6亿元。
三是知识密集型服务贸易占比提高。2020年，我国知识密集型服务进出口20331.2亿元，增长8.3%，占服务进出口总额的比重达到44.5%，提升9.9个百分点。其中，知识密集型服务出口10701.4亿元，增长7.9%，占服务出口总额的比重达到55.3%，提升4.6个百分点；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务、保险服务，分别增长30.5%、12.8%和12.5%。知识密集型服务进口9629.8亿元，同比增长8.7%，占服务进口总额的比重达到36.6%，提升11个百分点；进口增长较快的领域是金融服务、电信计算机和信息服务，分别增长28.5%、22.5%。
四是旅行服务进出口大幅下降。全球新冠肺炎疫情形势严峻，世界范围内旅行服务进出口受到很大影响。2020年，我国旅行服务进出口10192.9亿元人民币，下降48.3%，其中出口下降52.1%，进口下降47.7%，是导致服务贸易下降的主要因素。剔除旅行服务，2020年我国服务进出口增长2.9%，其中出口增长6%，进口基本持平。
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