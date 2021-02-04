人民网北京2月4日电 （栗翘楚）2月4日，针对海南离岛免税店生意火爆，商务部新闻发言人高峰在新闻发布会上表示，据海关统计，2020年海南离岛免税全年总销售额274.8亿元，同比增长103.7%；免税购物实际人次448.4万人次,同比增长19.2%；免税购物件数3410万件，同比增长87.4%。离岛免税购物的吸引力显著增强，对引导海外消费回流起到积极的促进作用。

高峰表示，近一个月以来，海南新开业了5家离岛免税店，目前运营门店总数达到9家，旅客承载能力大幅增强。离岛免税店的市场主体日趋多元，除了中免、海免外，还增加了中出服、深免、海旅投和全球精品公司，海南离岛免税市场有序竞争的格局正在逐步形成。

下一步，商务部将按照《建设高标准市场体系行动方案》的要求，积极配合财政部等部门，进一步完善对海南离岛免税店的管理，落实“放管服”改革要求，支持海南省在离岛免税工作中发挥更大作用，促进海南离岛免税红利充分释放，积极引导海外消费回流，为海南自由贸易港建设提供有力支撑。

(责编：栗翘楚、刘阳)