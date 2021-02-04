原标题：vivo的“修行”

达摩克利斯之剑高悬的2020,注定充满动荡、不安与无常。而在过去的一年中,艰难时局、重重考验下的中国科技企业vivo,始终坚守着本分与初心,用科研精神探索世界难题,以东方智慧缓解社会焦虑。

在动荡中保持笃定,在无常中寻求平常,这是vivo2020的常态,也是其对2021的坚持。

3日发表的新春致辞中,vivo创始人、总裁兼首席执行官沈炜表示:“道阻且长,行则将至,人生既是旅行,更是修行。”

智者眼界、仁者胸怀、勇者心态。不断跋涉、不断精进之中的vivo,是苦行僧,亦是修行者——

修行者,守初心

“本分”二字,是vivo的初心,也是其一贯倡导的企业文化与践行的价值观。本,是本质、本原,是不忘根本、长记来处;分,是职分、分寸,是应尽之责、应行之事。

本分,是抓取本质的精准。纷繁迷乱的牌局中,vivo的路数始终简单直接:永远抓取事物最内核最本质的部分。这是对来处与根基最准确的判断,也是对于“为何而做、为谁而做”的终极思考。对此,沈炜在致辞中强调:用户,是vivo存在的最大理由;而“用户导向”则是vivo二十余年来坚持的唯一方向。

本分,是回归本原的诚挚。智能手机市场风云变幻,“唯参数论”“唯技术论”的浪潮之下,到底什么才是产品的真实价值?vivo敏锐地洞悉到,在这个日趋复杂的世界里,数据永远在变化,唯一不变的,是人类对于美与愉悦的追求。因此,无论是“至简至悦”的企业精神,还是“人文之悦”的品牌定位,vivo所致力触达的,始终是穿透硬件参数的表壳,直抵消费者的内心。

本分,是勇于归零的魄力。2020年的新春致辞中,沈炜特别告诫即将进军欧洲市场的员工:切忌带着成功者的心态来运营,一切都要从头开始。一年已过,即便vivo的产品已成功摆上西欧六国的货架,“空杯”“归零”,依旧在新一年的致辞被反复强调。从零到一,步步为营,这种心态的构建,需要眼界,更需勇气与魄力。

修行者,讲因果

几年前第一次在媒体前亮相时,作为vivo“掌门人”的沈炜令人印象最为深刻的部分,正是他对于“因果”的论述。

“因决定果,埋头种因,果水到渠成。”在vivo独有企业文化中,“因”,是首先做正确的事,并力求把事情做正确;至于“果”,甚至可以先不作考量。

不同寻常的2020,外部世界风起云涌,而vivo依旧以一种修行者的姿态,埋头种因,不问结果。

消费者与设计驱动,是vivo种下的“因”。全新推出的OriginOS系统,将用户对便捷、轻薄与美的需求,刻印在产品基因中;联合百年蔡司,聚焦影像研发,更是源自对时代与人心变化的最大关照。

敢于吃亏与利他共赢,亦是vivo种下的“因”。世俗难以理解的“吃亏”,是修行者最朴素的选择。致辞中,沈炜将vivo比作一棵大树,“独木难秀”,因而更要将vivo的体系与上下游伙伴、生态开发者的根系,紧密联系在一起。“敢于吃亏”,才有信任,才能“众乐”,这是企业的经营哲学,更是智者的胸怀与气度。

此外,对长期主义的坚持,是因;对科技创新的深耕,是因;在顺境中谦逊低调,是因;在逆境中越战越勇,也是因。对于修行者来说,因与果,不是宿命,而是缘法;vivo对埋头种因的坚持,正是对万物之道的尊重与敬畏。

水到,则渠成。对用户最真挚的关照与洞察,让vivo新机上市即斩获销售冠军;共赢的姿态,则使vivo与代理伙伴间形成了稳固的命运共同体,相互之间的支撑与信任,已然成为对抗外界风险的有力保障……

vivo用修行者的实践,验证着颠扑不破的真理:深耕终得正果,苦修总有回响。

修行者,有秩序

修行者最为宝贵的特质之一,就是内心安定有序。野蛮生长的时代,vivo构建起一套独有的内在秩序,以稳定的节奏坚定而行。

内心的秩序,来自对诱惑与嘈杂的抵御。在人人试图超速飞行大环境中,激进易,沉稳难;跟风易,坚守难。而vivo选择的,恰恰是最难走的那条路。无论是其他智能终端产品的开发、子品牌的推出或是海外市场的进击,vivo从不是莽撞冲锋者,而是走得最稳的那一个。

2020让世界慢下脚步,跑得太快的智能手机行业,也终于走到喘息与冷静的路口。修行者的章法由此为人所知:以守为攻,稳中求进,慢,亦是快。

内心的秩序,来自对长期主义的奉行。几乎在每一年的新春致辞中,沈炜都会强调,做企业,是一场没有尽头的马拉松。因此,不局限于眼前的利益,抵抗短期的压力和变局,将初心坚守成恒心,是vivo始终奉行的长期主义。

过去一年中,面对新技术变革,vivo坚定了在设计、影像、性能、系统“四个长赛道”持续投入的战略,以技术创新为企业发展提供不竭动力;同时,以巨大投入在全球布局影像研发中心。目前vivo已建立起7个影像研发中心,研发人员规模超过700人。

内心的秩序,来自对企业愿景的坚守。当将盈利置于首位成为经营者的普遍选择,vivo的愿景,却是成为一个更健康、更长久的企业。健康,是稳定、有序;长久,是长远、从容。正是在这样愿景的引领下,vivo才能安守内心的格局与秩序,从长远谋全局,与时间做朋友。

艰难时世,道阻且长。坚守本分、埋头种因、内心有序的vivo,必将在一路修行与精进之后,实现一场忠实的抵达。

(责编：夏晓伦、毕磊)